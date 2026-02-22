Πατρινό Καρναβάλι 2026: Όλες οι αλλαγές στα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ για την Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, η Πάτρα ζει την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού με τη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες αναμένονται στους δρόμους για να απολαύσουν τα πολύχρωμα άρματα, τους καρναβαλιστές και τις χορευτικές ομάδες.

Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η αφετηρία των γραμμών Νο 1 (Εγλυκάδα), Νο 2 (ΤΕΙ), Νο 3 (Ζαρουχλέικα), Νο 7 (Parking Περιβόλας) και Νο 8 (Άνω & Κάτω Οβρυά) θα μεταφερθεί στην οδό Κανακάρη, στο τμήμα μεταξύ Πατρέως και Βότση, από τις 14:00 έως το τέλος των εκδηλώσεων.

Αλλαγές ανά γραμμή:

-Γραμμή Νο 1 – Εγλυκάδα: Δρομολόγια μέσω Κανακάρη και Γούναρη ανά 30 λεπτά, επιστροφή μέσω Καραϊσκάκη και Πατρέως. Τελευταίο δρομολόγιο στις 23:30.

-Γραμμή Νο 2 – ΤΕΙ: Δρομολόγια 24ωρη βάση, συχνότητα έως κάθε 10 λεπτά μέσω Κανακάρη. Η εξυπηρέτηση από τον Νέο Δρόμο δεν πραγματοποιείται (οι επιβάτες εξυπηρετούνται από τη γραμμή Νο 6).

-Γραμμή Νο 3 – Ζαρουχλέικα: Δρομολόγια μέσω Βορείου Ηπείρου, Σολωμού και Καραϊσκάκη, αφετηρία Κανακάρη. Τελευταίο δρομολόγιο στις 24:00.

-Γραμμή Νο 5 – Τσουκαλέικα: Χωρίς αλλαγές στα ωράρια, αλλά κατά τη διάρκεια της παρέλασης θα σταματά στο parking της Παπαφλέσσα. Τελευταίο δρομολόγιο 24:15.

-Γραμμή Νο 6 – Πανεπιστήμιο: Δρομολόγια 24ωρη βάση, τερματισμός περιοχή Αγίας Σοφίας, αφετηρία Κουρτέσι – Κορίνθου.

-Γραμμή Νο 7 – Parking Περιβόλας: Δρομολόγια ανά μία ώρα, μέσω Γούναρη, Καραϊσκάκη και Πατρέως προς Κανακάρη.

-Γραμμή Νο 8 – Άνω & Κάτω Οβρυά: Δρομολόγια ανά 30 λεπτά, τελευταίο στις 24:15, αφετηρία Κανακάρη.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον τροποποιήσεις ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, και να ακολουθούν τις υποδείξεις των τροχονόμων για την ασφαλή μετακίνηση όλων.