Πάτρα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη Μεγάλη Παρέλαση και την Τελετή Λήξης- Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί

Από το πρωί βρίσκονται σε πλήρη εφαρμογή τα μέτρα της Τροχαίας στην Πάτρα, με αφορμή τη Μεγάλη Παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού. Επιπλέον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και αύριο, Καθαρά Δευτέρα, στην περιοχή της πλαζ.

Κυριακή 22/02/2026 – Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση

Απαγόρευση στάθμευσης: 07:00‑22:00

Οδός Κορίνθου (Βορ. Ηπείρου – Φαβιέρου)

Πλατεία Γεωργίου (άνω μέρος)

Οδός Φαβιέρου (Κορίνθου – Μουρούζη)

Οδός Μουρούζη (Φαβιέρου – Νόρμαν)

Οδός Νόρμαν (Μουρούζη – είσοδος λιμανιού Όθ. Αμαλίας)

Οδός Γ. Ολυμπίου (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Σμύρνης (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Κυρ. Αρχιεπισκόπου (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Σκαγιοπουλείου (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Δημ. Υψηλάντου (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Καποδιστρίου (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Ιερ. Αρχ/που (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Σωσιπάτρου (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Κορυτσάς (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Μαξίμου (Κορίνθου – Θεμιστοκλέους)

Οδός Παπαφλέσσα (Ακτή Δυμαίων – Ναυαρίνου)

Οδός Καλαμογδάρτη (Κανακάρη – Κορίνθου)

Οδός Κοραή (Μαιζώνος – Κορίνθου)

Διακοπή κυκλοφορίας: 11:00‑22:00

Στα παραπάνω τμήματα των οδών

Οδός Κορίνθου (Παπαφλέσσα – Γούναρη): 09:00‑22:00

Οδός Μαιζώνος (Καρόλου – Αράτου)

Οδός Κανακάρη (Αγ. Σοφίας – Αράτου)

Οδός Κωνσταντινουπόλεως (Αγ. Σοφίας – Καρόλου)

Οδός Ακτή Δυμαίων (ρεύμα εισόδου), εκτροπή στην Ελ. Βενιζέλου

Οδός Αγ. Ανδρέου (Γούναρη – Κολοκοτρώνη): 20:00 έως πέρας εκδηλώσεων (καύση καρνάβαλου)

Οδός Όθωνος Αμαλίας (Νόρμαν – Γούναρη): 20:00 έως πέρας εκδηλώσεων (καύση καρνάβαλου)

Σημείωση: Από 06:00 20/02 έως 24:00 22/02 απαγορεύεται στάθμευση στην οδό Κολοκοτρώνη (Αγ. Ανδρέου – Όθωνος Αμαλίας), εξαιρούνται ΤΑΞΙ.

Δευτέρα 23/02/2026 – Καθαρά Δευτέρα στην Πλαζ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις / μονοδρομήσεις:

Παραλιακή οδός προς πλαζ: κίνηση από οδό Κανελλοπούλου προς πλαζ, 11:00 έως πέρας

Νεοδιαμορφωμένη ανώνυμη οδός (πλαζ → οδός Αθηνών & Κανελλοπούλου): 11:00 έως πέρας

Εξαιρέσεις: Αστικά λεωφορεία, ΤΑΞΙ, δίκυκλα, οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Τα αστικά λεωφορεία γραμμής Νο1 θα φτάνουν μέχρι την πλαζ και θα επιστρέφουν.

Απαγορεύσεις:

Είσοδος και στάθμευση φορτηγών

Είσοδος, διέλευση και στάθμευση εκπαιδευτικών οχημάτων σχολών οδηγών

Στάθμευση Ι.Χ., οχημάτων ΑΜΕΑ και δικύκλων μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους

Σύσταση: Οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.