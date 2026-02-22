Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η Νυχτερινή Ποδαράτη «πλημμύρισε» την πόλη- Κι άλλες ΦΩΤΟ

Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, είχαν κατακλύσει τους δρόμους της Πάτρας, παρουσιάζοντας ευφάνταστες, καλλιτεχνικές και σατιρικές δημιουργίες που μαγνητίζουν τα βλέμματα του κόσμου στη νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Χιλιάδες Πατρινοί και επισκέπτες παρακολουθούν από τα πεζοδρόμια και τα μπαλκόνια κατά μήκος της διαδρομής, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γεμάτο μουσική, φώτα και αστείρευτη ενέργεια. Η πόλη ζει για ακόμη μία χρονιά στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη μοναδική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τη νυχτερινή παρέλαση.