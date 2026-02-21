Πάτρα: Τραγική κατάληξη για τον 44χρονο ψαρά- Εντοπίστηκε η σορός του- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 44χρονου ψαρά που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στην Πάτρα. Η σορός που εντοπίστηκε στον Πατραϊκό Κόλπο ανήκει στον αγνοούμενο.

Ο 44χρονος είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιο του, περίπου 13 ετών. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στο νερό για να το αποκαταστήσει, με τον γιο του να ειδοποιεί αμέσως τη μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε συντονιστεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Οι έρευνες επικεντρώνονταν τόσο στο ύψος του νέου λιμανιού και κάτω από τον Γλαύκο όσο και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.