Καιρός- Καθαρά Δευτέρα: Ηλιόλουστη μέρα για το πέταγμα του χαρταετού

Με καλό καιρό θα πετάξουμε τον χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα, καθώς η κακοκαιρία υποχωρεί μετά τις έντονες βροχές.

Η κακοκαιρία θα συνεχίσει να επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο (22.02.2026), ωστόσο η βελτίωση θα γίνει πιο αισθητή την Καθαρά Δευτέρα.

Τόσο ο Θοδωρής Κολυδάς, όσο και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας συμφωνούν ότι μόνο στην Κρήτη, την Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα παρουσιάσει προβλήματα.

Παράλληλα οι δύο μετεωρολόγοι τονίζουν ότι για περίπου μία εβδομάδα ο καιρός θα παραμείνει καλός σε όλη τη χώρα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει σε ανάρτησή του:

«Για να μην επαναλαμβανόμαστε, η εικόνα του καιρού τις επόμενες ημέρες είναι σαφώς βελτιωμένη και χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές. Την Καθαρά Δευτέρα μόνο στην Κρήτη θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Την Τρίτη ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια. Από αργά το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη οι νεφώσεις θα αυξηθούν και προς τη νύχτα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές κυρίως στη Θράκη. Οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Την Τετάρτη στη Μακεδονία και τη Θράκη θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με περιορισμένες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 έως 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας και για διάστημα έξι έως επτά ημερών, όλα δείχνουν ότι ο καιρός θα κυλήσει χωρίς βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριαδάκι που θα καθαρίζει τον ορίζοντα και θα περιορίζει την υγρασία. Πρόκειται για μια περίοδο που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες, τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Μετά από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, φαίνεται πως έρχεται η ώρα να… ξεμουλιάσουμε».