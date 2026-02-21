Πάτρα: Ξυλοδαρμός τα ξημερώματα- Άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι

Άγριο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στην οδό Κανάρη, όταν καβγάς μεταξύ ατόμων κατέληξε σε ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, διαπληκτίστηκε με παρέα νεαρών που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ένας από τους εμπλεκόμενους τον χτύπησε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Περαστικοί ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ αστυνομικοί κατέγραψαν το περιστατικό και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.