Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε τρεις νεαρούς- Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε τρεις νεαρούς...

Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ κατά τριών νεαρών που περπατούσαν στην οδό Φιλοποίμενος.

Τα θύματα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε από το παράθυρο μιας κατοικίας. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Ειδήσεις Τώρα

Κρήτη: Τρεις νεκροί σε ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες- Διασώθηκαν 20 άτομα

Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Πάτρα: Με τι καιρό θα γίνουν οι παρελάσεις του καρναβαλιού

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αίγιο Πυροβολισμοί Αιγιάλεια Αστυνομία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"," \u0391\u03af\u03b3\u03b9\u03bf","\u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03b2\u03bf\u03bb\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03af ","\u0391\u03b9\u03b3\u03b9\u03ac\u03bb\u03b5\u03b9\u03b1","\u0391\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1"]
821880
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις