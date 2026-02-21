Αίγιο: Άγνωστος πυροβόλησε τρεις νεαρούς- Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη
Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αίγιο, όταν άγνωστος άνοιξε πυρ κατά τριών νεαρών που περπατούσαν στην οδό Φιλοποίμενος.
Τα θύματα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.
Η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, πυροβόλησε από το παράθυρο μιας κατοικίας. Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.
