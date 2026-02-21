Τελετή Λήξης και Καύση Καρνάβαλου: Το τελευταίο μεγάλο ραντεβού του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Με τον πολύχρωμο, ηχηρό και δυναμικό απόηχο της Μεγάλης Παρέλασης του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 να μην έχει κοπάσει, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, και ώρα 21.00 όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Μόλο της Αγίου Νικολάου όπου χιλιάδες Πατρινοί καρναβαλιστές και επισκέπτες δίνουν το τελευταίο μεγάλο ραντεβού για να αποχαιρετίσουν τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 θα περνά στην ιστορία. Οι συγκινήσεις, οι ευρηματικές ιδέες, η συλλογική δράση, οι ανατροπές, ο ενθουσιασμός, η έμπνευση, το αστείρευτο κέφι και η δημιουργική και σατιρική διάθεση θα συνοδεύουν όλους μας ολοζώντανες πριν ακόμη γίνουν αναμνήσεις, πριν καταγραφούν ανεξίτηλα στις καρδιές μας και προστεθούν στην καρναβαλική μας εμπειρία.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλο Σκούρα και μέλη του Δ.Σ. της επιχείρησης, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και τους Εθελοντές θα κηρύξει τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και ταυτόχρονα την έναρξη του επόμενου, του Πατρινού Καρναβαλιού του 2027. O Καρνάβαλος θα παραδοθεί στις φλόγες στην καθιερωμένη καύση του και μέσα από τις στάχτες του θα μεταδώσει μήνυμα αναγέννησης και ελπίδας. Ο ουρανός της πόλης θα φωτιστεί από χιλιάδες πυροτεχνήματα σε μια μοναδική στιγμή σε ρυθμό, ένταση, γενική ευφορία και υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Καλλιτεχνικός σχεδιασμός πυροτεχνημάτων: Παύλος Νάνος.

Η Τελετή λήξης θα αρχίσει με ένα εντυπωσιακό, θεαματικό δεκάλεπτο με ακροβατικά από την ομάδα των Saltibagos και την εμφάνιση της Τελάλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού Μαρίας Αγουρίδη. Στη συνέχεια ο παρουσιαστής της Τελετής Δημήτρης Μουλίνος με τον δικό του, εξωστρεφή τόνο θα κάνει ένα flashback σε κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης (Κρυμμένος Θησαυρός, Καρναβαλουπόλεις, Φεστιβάλ Παιδικού τραγουδιού, Καρναβάλι Μικρών).

Στην Τελετή Λήξης θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία από την Υπεύθυνη Ελληνικής Νοηματικής Κωφών & Βαρήκοων Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.

Μετά τη ρίψη των πυροτεχνημάτων μια μοναδική συναυλία με προσκεκλημένο τον δημοφιλή και ιδιαίτερα αγαπημένο Sicario επιφυλάσσει μια ξεχωριστή εμπειρία.

Ο Sicario, το πιο μυστηριώδες και εκρηκτικό όνομα της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει να κατακτά το κοινό με τις τεράστιες επιτυχίες του.

Με το ολοκαίνουργιο διπλό άλμπουμ «Χώρα του Ποτέ» και τα smash hits «Φωτιά», «Έμμονη Ιδέα», «Κοντεύω», «Κούκλα», καθώς και τη μοναδική συνεργασία «PARADISO» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον SNIK, ο Sicario υπέγραψε το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού.

Μετρώντας πάνω από 200 εκατομμύρια streams στο Spotify και περισσότερους από 1,1 εκατομμύριο μηνιαίους ακροατές, ο Sicario υπόσχεται μια live εμπειρία γεμάτη ένταση, μυστήριο και αξέχαστες στιγμές.

Μια μουσική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Η νύχτα στον Μώλο της Αγίου Νικολάου θα συνεχιστεί με Dj Party με τους djs Χρήστο Μιχαλόπουλο & Σάκη Χρονόπουλο.

Το Πατρινό Καρναβάλι 2026 θα έχει περάσει στην ιστορία. Η μοναδική όμως αυτή νύχτα στην Πάτρα, την πρωτεύουσα του Καρναβαλιού θα είναι ακόμη μπροστά και θα συνεχιστεί με αμείωτη καρναβαλική διάθεση και ανεξάντλητο κέφι στους δρόμους και στα κέντρα διασκέδασης μέχρι πρωίας.