Επιμελητήριο Αχαΐας: Παρουσίαση του έργου «Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X»

Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξένησε την παρουσίαση του «Ελληνικού Κόμβου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA-X», προωθώντας καινοτομία, ψηφιακή ανάπτυξη και συνεργασία για ΜμΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις.



Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. και το Επιμελητήριο Αχαΐας συνδιοργάνωσαν με επιτυχία εκδήλωση, το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, για την παρουσίαση του έργου «Ελληνικός Κόμβος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων GAIA- X» με θέμα: «Accelerating Growth Κόμβος Καινοτομίας και Δομή Επιταχυντή για Νεοφυείς και ΜμΕ».

Το GAIA-X είναι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός ανοιχτού, ασφαλούς και διαλειτουργικού οικοσυστήματος δεδομένων. Στόχος του είναι να ενισχύσει την ψηφιακή κυριαρχία των χρηστών, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων τους, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη συνεργασία και την καινοτομία μέσω κοινών προτύπων.

Ο GAIA-X Accelerator αποτελεί την εθνική πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ένταξη της Ελλάδας σε αυτό το οικοσύστημα, καθώς λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ αγοράς, έρευνας και επιχειρηματικότητας.

Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), επιχειρηματικές ομάδες, μέντορες και στελέχη της αγοράς, καθώς και σε ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς.

Βασικά Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

Τα βασικά οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις είναι τα εξής:

*Επιτάχυνση & Mentoring: Fast-track πρόσβαση σ καθοδήγηση (mentoring/coaching) και υποστήριξη στη διαμόρφωση επιχειρηματικών πλάνων.

*Εκπαίδευση: Κατάρτιση σε τεχνολογίες cloud, διαχείριση δεδομένων (data management) και ψηφιακές δεξιότητες.

*Δικτύωση: Συμμετοχή σε θεματικούς χώρους συνεργασίας και σύνδεση με ευρωπαϊκούς χώρους δεδομένων (Data Spaces) σε τομείς όπως ο Τουρισμός, η Υγεία και η Ενέργεια.

*Χρηματοδότηση: Υποστήριξη για πρόσβαση σε επενδυτές και προσανατολισμό σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμούς ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, το μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΣΕΠΕ, Βασίλης Χρηστίδης, το μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΜΕΛ, Παντελής Κονταξάκης.

Μίλησαν η Μελίνα Τσάτσαρη, στέλεχος της Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου, ο Γιώργος Νταρζάνος, σύμβουλος Τεχνολογίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ernst&Young, η Δρ. Αγγελική Καραγιαννάκη, επικεφαλής Μονάδας ACE – Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού, Ernst&Young, και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Greek Gaia -X Hub Representative.