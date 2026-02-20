Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 09:00 πμ, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1) Εξουσιοδότηση σε πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Πατρέων ώστε να παραστεί κατά την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης επί της αγωγής Ελευθερίου, Αναστασίου και Βασιλείου Καραθανάση και να συμβιβαστεί για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

2) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 797/08.11.2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων, ως προς τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

3) Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Ηρακλείου αρ. 23 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

4) Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Θερίσου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

5) Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

6) Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Πεισιστράτου (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

7) Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Προύσσης (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

8) Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Χανίων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

9) Παραχώρηση χώρου απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού Ερμού αρ. 57, για την προσωρινή στάση οχημάτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ξενοδοχείου «ANFIDES» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

10) Έγκριση των από 02-02-2026 και 16-02-2026 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση: α) των Εγγυητικών Συμμετοχής και β) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Υπηρεσίας με τίτλο: «Για την παραχώρηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πατρέων» του προγράμματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Φορτίζω Παντού» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» Άξονα Προτεραιότητας 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του ΕΣΑΑ Ελλάδα 2.0.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξία σύμβασης ποσού 5.015.953,70€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου- Αντ/ρχος, Χ. Φαλλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)

11) Σύνταξη όρων διακήρυξης διεξαγωγής φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από τον Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του 25 ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγήτρια: Αικ. Σίμου - Αντ/ρχος, Ι.Σίδερης - Αρμ. Δ/ντής)

12) Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2016)» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

13) Α) Έγκριση 2 ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή – Διαμόρφωση πλατειών και ελεύθερων χώρων (Πλατεία Ελλήνων Μουσουργών)», Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

14) Α) Έγκριση 3 ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ’’ (ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ) ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ, Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

15) Α) Έγκριση 7 ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», Β) Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

16) Τοποθέτηση μεμονωμένου βυθιζόμενου ή ανακλινούμενου εμποδίου- κολωνακίου (τύπου bollards)-, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.6 του ΦΕΚ Β΄/6213/07.012.2022 «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε ΚΧ….», ως μέτρο ασφάλειας για την αποτροπή παράνομης στάθμευσης επί του κοινόχρηστου χώρου του Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

17) Αποδοχή δωρεάς Γλυπτού Γεράσιμου (Μέμα) Καλογηράτου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

18) Τοποθέτηση Γλυπτού Δωρεάς Γεράσιμου (Μέμα) Καλογηράτου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου - Αρμ. Δ/ντής)

19) Έγκριση των από 29/01/2026 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας, προϋπολογισμού δαπάνης 163.595,50€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) σύμφωνα με την αριθ. 6/2025 μελέτη της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

20) Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 01/2026 Μελέτης της Δ/νσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών, Ελέγχου και Ανακύκλωσης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και ΣμηΕΑ του Δήμου Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 183.573,70€, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συνολική προαίρεσης 41.351,20€ (άνευ ΦΠΑ) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

21) 1) Έγκριση των από 02-02-2026 και 05-02-2026 πρακτικών του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού της αριθ. 01/2025 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού, φακέλων αλληλογραφίας και ειδών του εικαστικού εργαστηρίου για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 91.473,87€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) 2) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

22) Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

23) Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 35.605,50€ και προσαυξήσεων (εισφορά σε χρήμα) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

24) Διαγραφή οφειλής ποσού 11,00€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

25) Διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 51,06€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

26) Διαγραφή οφειλής ποσού 403,07€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

27) Διαγραφή οφειλής ποσού 475,75€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

28) Επιστροφή ποσού 56,01€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

29) Επιστροφή ποσού 718,06€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)

30) Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 5.007,12€ από τον ΑΛΕ 000.2790589001 (επιστροφή αχρεωσθήτως εισπραχθέντων εσόδων – φυσικά και νομικά πρόσωπα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια)