Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πληρότητες 100% στα δρομολόγια για Πάτρα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού

Ήδη από εχθές, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια με προορισμό την Πάτρα, έναντι των 18 δρομολογίων που γίνονται σε καθημερινή βάση

Σε αποκριάτικους ρυθμούς κινείται η έξοδος των εκδρομέων από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, και εφέτος οι πληρότητες για προορισμούς είναι αυξημένες, με την Πάτρα να αγγίζει το 100%, ειδικά για την Παρασκευή και Σάββατο, 20 και 21 Φεβρουαρίου.

Ήδη από εχθές, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια με προορισμό την Πάτρα, έναντι των 18 δρομολογίων που γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 180 δρομολόγια και για αύριο 120.

Τα πρώτα δρομολόγια ξεκινούν από τις 05:30 με συχνότητα ανά πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ, αυξημένα είναι και τα δρομολόγια για προορισμούς της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, κυρίως την Καλαμάτα, ενώ από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων τα έξτρα δρομολόγια αφορούν τους προορισμούς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλος.

Η κίνηση και στους δύο σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων είναι αυξημένη σε ποσοστό περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.

