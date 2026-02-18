Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΚΤΕΛ Αχαΐας: Τι δείχνουν οι online κρατήσεις για την επισκεψιμότητα στο Πατρινό Καρναβάλι- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
Ο σταθμάρχης Νίκος Μπακόπουλος μιλά στο thebest

Σε κάθε καρναβαλική περίοδο η πλειονότητα των επισκεπτών φθάνει στην Αχαϊκή πρωτεύουσα με το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας και για τον λόγο αυτό διαχρονικά αποτελεί το ακριβέστερο βαρόμετρο. 

Το thebest μίλησε με τον σταθμάρχη του υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας Νίκο Μπακόπουλο ο οποίος εκτός των άλλων δήλωσε την απόλυτη ετοιμότητα του μεταφορικού φορέα να εκτελεί δρομολόγια με πυκνότητα ανά 5 λεπτά τις ημέρες της έντονης κίνησης.

Η έως τώρα εικόνα διαμορφώνεται όπως μας λέει από τις online κρατήσεις εισιτηρίων. Ακούστε τι λέει για τα φετινά προγνωστικά επισκεψιμότητας αλλά και τις διαθέσεις του καιρού οι οποίες ενδεχομένως επηρρεάσουν την κίνηση.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας επισκεψιμότητα