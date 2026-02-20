Δυτική Ελλάδα: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές από ανήλικους 10 και 13 ετών!

Σε εξιχνίαση δεκαπέντε υποθέσεων κλοπών προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, έπειτα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες κλοπές σε βάρος πέντε ανηλίκων, ηλικίας από 10 έως 13 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δύο γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι φέρονται να διέπραξαν από τον Ιούνιο του 2025 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026 δεκαπέντε κλοπές – εκ των οποίων η μία σε απόπειρα – με στόχους οχήματα, εμπορικό κατάστημα και πεζή ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Αγρινίου.

Κατά τις πράξεις αυτές, αφαιρέθηκαν συνολικά 160 ευρώ, τραπεζικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, καθώς και διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων βάση τηλεόρασης, συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τιμονιέρα, ραδιοκασετόφωνο, συσκευή e-pass, φορτιστής αυτοκινήτου, γυαλιά και είδη ένδυσης. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου στα 2.500 ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ενεργούσαν με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, κυρίως απογευματινές ώρες, προκαλώντας θραύση υαλοπινάκων σε οχήματα και αφαιρώντας αντικείμενα από το εσωτερικό τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.