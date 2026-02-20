ΜΟΔ Πατρών: Ξεκινά σήμερα η δίκη του 39χρονου που σκότωσε την 11χρονη Βασιλική από τη Μυρτιά

Ζωντανεύει σήμερα στο ΜΟΔ Πατρών η υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας της 11χρονης Βασιλικής Νικολοπούλου, από τη Μυρτιά, το βράδυ της 9ης Ιουνίου 2024 σε αγροτική περιοχή της Αρετής Λεχαινών.

Ο 39χρονος σήμερα καθ’ ομολογία δολοφόνος και βιαστής της μικρής Βασιλικής, είναι προφυλακισμένος. Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο που θα αποφασίσει για την ποινή που θα του επιβληθεί για τα εγκλήματά του. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, για βιασμό, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στο πλευρό της οικογένειας της Βασιλικής θα βρεθεί ο έμπειρος δικηγόρος Πατρών, Κώστας Κρεμμύδας, που έχει αναλάβει την υπόθεση για λογαριασμό της, από την πρώτη στιγμή.



Η βόλτα που οδήγησε στο θάνατο

Όταν το βράδυ της Κυριακής 9 Ιουνίου, η 11χρονη Βασιλική Νικολοπούλου, χάθηκε από τα μάτια των γονιών της στο σπίτι της στη Μυρτιά Πύργου, η μητέρα της κατάλαβε ότι το παιδί της κινδυνεύει. Ήξερε ότι δεν ήταν το κορίτσι που θα το σκάσει, που θα χαθεί…

Λίγο αργότερα η 11χρονη έμπαινε στο αυτοκίνητο, του θείου και κουμπάρου, που έμελλε πριν τα μεσάνυχτα, να γίνει αυτός που θα της στερούσε τη ζωή.

Όταν το πρωί της Δευτέρας ξεκινούσαν οι αναζητήσεις των Αρχών και η αναγγελία από το Χαμόγελο του Παιδιού, ήταν πλέον αργά… Το κακό είχε συμβεί…

Και το χειρότερο, ο δράστης ήταν στο σπίτι της οικογένειας για να παρηγορήσει γονείς και συγγενείς, έκανε αναρτήσεις για την αναζήτηση της 11χρονης και… έδειχνε πως αγωνιούσε για την τύχη της.

Έπαιζε θέατρο μπροστά τους και έκρυβε με απίστευτη ψυχρότητα, το πραγματικό του πρόσωπο. Ήταν ο άνθρωπος που λίγες ώρες πριν, μετέφερε με το αυτοκίνητο του σε ερημική αγροτική τοποθεσία στη θέση “Καταράχι” στην Αρετή Λεχαινών. Ήταν μια περιοχή που γνώριζε καλά

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο 39χρονος σήμερα δράστης, φέρεται να της ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της 11χρονης. “Θα το πω στους γονείς μου” φέρεται να είπε το κορίτσι και αυτό εξόργισε τον τότε 37χρονο. Αυτός φέρεται να βίασε το κορίτσι και συν συνέχεια το μετέφερε δίπλα σε ένα καλαμιώνα, όπου κατάφερε πολλαπλά τραύματα στο λαιμό της με κατσαβίδι και τη σκότωσε.

Ήταν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, που την παράτησε εκεί και έφυγε, γυρνώντας στο σπίτι του σα να μην τρέχει τίποτα, στα τέσσερα παιδιά του και την εγκυμονούσα συζυγό του.

Η εξιχνίαση

Τίποτα δεν φανέρωνε πως θα συμβεί τέτοιο κακό, στη γειτονιά που διαμένει η οικογένεια της Βασιλικής. Το απόγευμα της Κυριακής 9 Ιουνίου, ο θείος της - όπως λένε ξάδερφός της μητέρας της - και κουμπάρος της, καθώς είπαν “του έχει βάλει λάδι” σε ένα από τα παιδιά του, βρισκόταν στο σπίτι.

Μάλιστα η 11χρονη προθυμοποιήθηκε να πλύνει το αυτοκίνητο του. Αργότερα οι κάμερες ασφαλείας σε επιχειρήσεις της Μυρτιάς θα καταγράψουν τις κινήσεις του δράστη και του θύματος.

Στις 9.10 τρέχει και μπαίνει στο αυτοκίνητό του και φεύγουν από το χωριό. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου, ερευνούν το υλικό που υπάρχει. Μέσα από τις κάμερες ασφαλείας, αρχίζει να ξεδιπλώνεται η αλήθεια.

Η επιστροφή του τότε 37χρονου με το ίδιο αυτοκίνητο στη Μυρτιά αποδεικνύεται μοιραία για τον ίδιο. Οι αστυνομικοί αναγνωρίζουν το αυτοκίνητο που έχουν δει στο βιντεοληπτικό υλικό και προσαγάγουν τον δράστη.

Λίγο αργότερα θα ομολογήσει πως σκότωσε την 11χρονη καθώς και το σημείο που βρίσκεται το άψυχο κορμάκι της. Οι αστυνομικοί θα εντοπίσουν τη σορό της σε ένα χωράφι με τριφύλια, δίπλα σε ένα καλαμιώνα.