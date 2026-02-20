Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 4 Δεκεμβρίου η δίκη για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας

Η Πισπιρίγκου και στις δύο υποθέσεις αρνείται τις κατηγορίες.
Για τις 4 Δεκεμβρίου 2026 αναβλήθηκε από το Εφετείο η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για τις δολοφονίες των δύο μικρότερων κοριτσιών της, Μαλένας και Ίριδας, για τις οποίες σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί σε δις ισόβια κάθειρξη.
Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε κουτσαίνοντας και κρατώντας μπαστούνι στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο, όπου μεταφέρθηκε από τις φυλακές.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορούμενης.
Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη και για την δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας. Η δίκη της σε δεύτερο βαθμό για αυτήν την υπόθεση έχει προσδιοριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, μετά από αναβολή που δόθηκε πριν ένα μήνα.
Η Πισπιρίγκου και στις δύο υποθέσεις αρνείται τις κατηγορίες.
Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη κακοκαιρία με ψυχρό μέτωπο, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Δείτε live την εξέλιξη της πορείας της
Στα δικαστήρια ο βαρυποινίτης για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr