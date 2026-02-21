Πάτρα: Εντείνεται η αγωνία για τον 44χρονο ψαρά- Ελικόπτερο για τον εντοπισμό του- ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 44χρονου ψαρά, που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στην Πάτρα, εντείνοντας την αγωνία για την τύχη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε πάει για ψάρεμα μαζί με τον ανήλικο γιο του, περίπου 13 ετών. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στο νερό για να το αποκαταστήσει. Ο γιος του ήταν που ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του και στη συνέχεια το Λιμενικό Σώμα.

Η επιχείρηση συντονίζεται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Οι έρευνες με το ελικόπτερο επικεντρώνονται στο ύψος του νέου λιμανιού, κάτω από τον Γλαύκο, καθώς και ανοιχτά στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα γίνονται εκτεταμένες έρευνες και στην παράκτια ζώνη γύρω από τις εκβολές.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, με την αγωνία για τον αγνοούμενο να αυξάνεται συνεχώς.



