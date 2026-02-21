Πρίγκιπας Άντριου: Η βρετανική κυβέρνηση σκέφτεται να τον αφαιρέσει από τη σειρά διαδοχής στον θρόνο

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να θεσπίσει νομοθεσία που θα αφαιρέσει τον πρίγκιπα Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ από τη γραμμή διαδοχής στον βρετανικό θρόνο, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC. Αν η πρόταση προχωρήσει, θα καθοριστεί θεσμικά ότι ο δούκας του Γιορκ δεν θα μπορεί ποτέ να αναλάβει τον θρόνο, και η απόφαση αυτή αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας που τον αφορά.

Το εμπόδιο της διαδοχής

Ο Άντριου παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής, παρά την αφαίρεση των τίτλων του, μεταξύ των οποίων και ο τίτλος «πρίγκιπας», τον Οκτώβριο, μετά τις πιέσεις που συνδέθηκαν με τις σχέσεις του με τον Τζέφρει Έπσταιν. Την περασμένη Πέμπτη αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, ενώ ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία.

Η συζήτηση για αλλαγή στη διαδοχή αναζωπυρώθηκε μετά τις δηλώσεις βουλευτών που υποστήριξαν μια τέτοια παρέμβαση, μεταξύ των οποίων οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα (SNP). Ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, θεωρώντας ότι η πιθανότητα ο Άντριου να πλησιάσει τον θρόνο είναι εξαιρετικά απίθανη.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι δεν υπάρχει σχέδιο για αλλαγή της σειράς διαδοχής. Για να προχωρήσει οποιαδήποτε νομοθετική παρέμβαση, απαιτείται πράξη του Κοινοβουλίου με έγκριση από τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων, καθώς και η συναίνεση όλων των χωρών της Κοινοπολιτείας που έχουν ως αρχηγό κράτους τον βασιλιά Κάρολο.

Η τελευταία μεγάλη αλλαγή στη σειρά διαδοχής έγινε το 2013, όταν τροποποιήθηκε ο νόμος για τη διαδοχή για την αποκατάσταση προσώπων που είχαν αποκλειστεί επειδή είχαν παντρευτεί καθολικό, ενώ η τελευταία φορά που κάποιος αφαιρέθηκε με πράξη του Κοινοβουλίου ήταν το 1936, με τον Εδουάρδο τον όγδοο.

Ο επικεφαλής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Ed Davey, υποστήριξε ότι οι αρχές πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν την έρευνά τους χωρίς παρεμβάσεις, αλλά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξετάσει το θέμα την κατάλληλη στιγμή. Ο Στίβεν Φλιν του SNP δήλωσε ότι το κόμμα του θα στηρίξει την αφαίρεση, εφόσον απαιτηθεί νομοθεσία.

Η βουλευτής των Εργατικών, Rachel Maskell, τάχθηκε υπέρ ρύθμισης που θα επηρεάσει τόσο τη διαδοχή όσο και την αφαίρεση του Άντριου από το θεσμό των συμβούλων του κράτους, αν και στην πράξη οι ρόλοι αυτοί καλύπτονται από άλλα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο Άντριου έχει αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα από το 2019, μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε η συνέντευξή του στο BBC Newsnight για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.