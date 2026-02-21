Λήμνος: Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει το νησί με μεγάλες πλημμύρες- Ήχησε το 112

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Λήμνος, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε χείμαρρους, με το 112 να καλεί τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Σημαντικές ζημιές και προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία στην Λήμνο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Μύρινα, αλλά και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου, στο ύψος των ΚΤΕΛ, όπου ο χείμαρρος υπερχείλισε και οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Η στάθμη του νερού αυξήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και σε άλλα σημεία της πόλης, με δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Λίγο μετά την εκδήλωση των έντονων φαινομένων ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να συστήνουν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν περιοχές όπου σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα.