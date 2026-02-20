Παρίσι: Απειλητικά mails για βόμβες σε κεντρικά σημεία- Εκκενώνονται κτίρια

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο του Παρισιού, μετα απο μαζική αποστολή e-mails με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διαφορα σημεια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, εκκενώθηκαν διάφορα κτίρια στο κέντρο του Παρισιού. Έχουν εκκενωθεί, μεταξύ άλλων, ο σταθμός και ο πύργος Μοντπαρνάς, όπως και Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών (Sciences Po) του Πανεπιστημίου.

Ο Πύργος του Άιφελ δεν εχει εκκενωθεί προς το παρόν.

Το BFMTV αναφέρει ότι δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμό στα κτίρια του Sciences Po, ενώ η έρευνα συνεχίζεται στον πύργο Μοντπαρνάς.

Η αναφορά για εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε γίνει γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 στην Ελλάδα). Η Figaro αναφέρει ότι εστάλησαν πολλά email σε πολλούς διαφορετικούς φορείς σχετικά με τις βόμβες.

Για λόγους ασφαλείας μετά την αποστολή των μηνυμάτων, ορισμένα κτίρια, όπως ο πύργος και το Sciences Po, ζήτησαν την εκκένωση των χώρων τους.