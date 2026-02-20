Πάτρα: Νεαρή αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της

Νέα κινητοποίηση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πάτρα, αυτή τη φορά για περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας νεαρής γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα περίπου 30 ετών, η οποία εντοπίστηκε έχοντας καταναλώσει σημαντική ποσότητα φαρμάκων. Άμεσα κλήθηκαν οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέβη στο σημείο για να την παραλάβει και να τη μεταφέρει σε νοσηλευτικό ίδρυμα της πόλης.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί προχώρησαν σε ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση της γυναίκας, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν στο περιστατικό.