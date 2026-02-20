Πάτρα: Προσωρινό λουκέτο σε δύο καταστήματα από την ΑΑΔΕ

Δύο καταστήματα της Πάτρας έβαλαν προσωρινό λουκέτο σήμερα μετά από ελέγχους της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας κατά τη διάρκεια του Πατρινού Καρναβαλιού.

Συγκεκριμένα, κατάστημα εστίασης στον πεζόδρομο της Ηφαίστου έκλεισε προσωρινά και ενημερώνει το κοινό ότι η αναστολή λειτουργίας οφείλεται σε φορολογικές παραβάσεις. Παράλληλα, παραλιακό καφέ στην Ηρώων Πολυτεχνείου υπέστη ανάλογη προσωρινή αναστολή, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και άλλων υπηρεσιών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην πόλη και επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις, με στόχο τον εντοπισμό παραβάσεων που σχετίζονται με την φοροδιαφυγή και τη μη νόμιμη απασχόληση εργαζομένων.