Πάτρα- Τάμπλετ, κάμερες και 48ωρα λουκέτα: Η ΑΑΔΕ μπαίνει στο Καρναβάλι

Λίγο πριν οι δρόμοι της Πάτρα γεμίσουν με χρώματα, μουσικές και χιλιάδες καρναβαλιστές για το Πατρινό Καρναβάλι, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε όλη την πόλη.

Στόχος είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας σε μια περίοδο όπου η αυξημένη κατανάλωση και η μαζική συμμετοχή δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για φαινόμενα φοροδιαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στην Πάτρα, τα ελεγκτικά κλιμάκια της ΑΑΔΕ θα κινούνται διακριτικά αλλά αποφασιστικά τόσο μέσα στο πλήθος όσο και στην αγορά, ώστε κάθε οικονομική δραστηριότητα να αποτυπώνεται όπως προβλέπει ο νόμος. Έμφαση δίνεται στις μεγάλες διοργανώσεις του καρναβαλιού, αλλά και τα γκρουπ καρναβαλιστών, με έλεγχο της ορθής δήλωσης συμμετοχών και της αντιστοίχισης των εισπραχθέντων ποσών για στολές και εγγραφές με τα εκδοθέντα παραστατικά.

Παράλληλα, οι έλεγχοι θα επεκταθούν σε καταστήματα εστίασης, καφέ και μπαρ, κέντρα διασκέδασης, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα, εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, χώρους στάθμευσης και καταστήματα εποχικών ειδών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ έχει δώσει προτεραιότητα στις περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα και έντονη εμπορική δραστηριότητα, ώστε οι έλεγχοι να καλύψουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του καρναβαλικού κύκλου και να διασφαλίσουν την ομαλή και νόμιμη λειτουργία της αγοράς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού 2025, διενεργήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις εμφανών και μη εμφανών ελέγχων. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, οι ελεγκτές ανέμεναν στις εισόδους των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, όπου διενεργούνταν χοροί και πάρτι. Η παρουσία αυτή των ελεγκτών οδήγησε σε έκδοση 3.543 αποδείξεων, συνολικής αξίας 545.000 ευρώ.

Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Τα κλιμάκια θα είναι εξοπλισμένα με τάμπλετ, φορητούς σαρωτές, για επιτόπιους ελέγχους, με άμεση πρόσβαση σε στοιχεία από ταμειακές μηχανές και POS, τα οποία θα διασταυρώνονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA και τις δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και προηγούμενων χρήσεων. Η διαδικασία θα καταγράφεται μέσω καμερών και θα μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο στο επιχειρησιακό κέντρο της Αρχής. Από το επιχειρησιακό κέντρο θα ενημερώνονται οι ελεγκτές ποιες επιχειρήσεις διαβιβάζουν στο ηλεκτρονικό σύστημα e-send τις συναλλαγές που πραγματοποιούν και ποιοι.

Παράλληλα, τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα συνεπικουρούν κλιμάκια του Γενικού Χημείου του Κράτους, τα οποία θα διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε αλκοολούχα ποτά και λοιπά διακινούμενα προϊόντα, λαμβάνοντας δείγματα για τον εντοπισμό πιθανών «μπομπών» και νοθευμένων ποτών, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και των καταναλωτών.