Πάτρα: Η Εστίαση και το «κοντό» καρναβάλι

Η κίνηση στα καταστήματα εστίασης της Πάτρας ενόψει του καρναβαλιού κινείται μετ' εμποδίων.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Παναγιώτης Ματθαιόπουλος, «η Δευτέρα και η Τρίτη πριν τις Απόκριες ήταν πιο «χαμηλές» ως προς την κίνηση, ωστόσο από την Παρασκευή έως την Καθαρά Δευτέρα αναμένουμε βελτίωση της κατάστασης».

Όπως εξηγεί, το καρναβάλι φέτος ήταν «κοντό», καθώς ξεκίνησε στις 17 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 22 Φεβρουαρίου, σε σχετικά μικρή απόσταση από τα Χριστούγεννα. «Οι Πατρινοί προτιμούν τους μεγάλους χορούς, όπως τον Κόκκινο και τον Λευκό και γι’ αυτό παρατηρείται πτώση της κίνησης στα καταστήματα εστίασης, κάτι που συμβαίνει γενικά τα τελευταία χρόνια», αναφέρει.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ενόψει του τριημέρου της Αποκριάς και ελπίζει «να πάνε όλα καλά για μια ακόμη χρονιά».

Όσον αφορά το μεγάλο υπαίθριο πάρτι από το Επιμελητήριο Αχαΐας το Σάββατο του Καρναβαλιού, ο Παναγιώτης Ματθαιόπουλος τονίζει ότι «το event δεν είναι κακό, ωστόσο θα ήταν καλύτερο να υπήρχε συνεννόηση για το πού και πότε θα γίνει. Η ημέρα που επιλέχθηκε, το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, ήδη έχει κίνηση, οπότε θα μπορούσε να είχε οριστεί κάποια άλλη μέρα, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν προϊόντα εστίασης σε αυτό το event».

Τέλος ο κ. Ματθαιόπουλος παρατηρεί ότι, «εξαιρώντας τις γιορτινές ημέρες, η κίνηση παραμένει πεσμένη με πτώση περίπου 10%. Η κακή εικόνα στα καταστήματα εστίασης που καταγράφηκε το 2025 συνεχίζεται και στις αρχές του 2026», προσθέτει, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «τα πράγματα θα βελτιωθούν».