Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ποιοι δρόμοι κλείνουν, πού απαγορεύεται η στάθμευση και πότε

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας ανακοινώνονται οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο πλαίσιο των καρναβαλικών

εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν στην Πάτρα, την Παρασκευή 20/02/2026 (παρέλαση άρματα - χορευτικά), το Σάββατο 21/02/2026 (νυχτερινή

ποδαράτη) και την Κυριακή 22/02/2026 (κεντρική καρναβαλική παρέλαση), καθώς και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Καθαράς

Δευτέρας στην περιοχή της πλαζ.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/02/2026

• Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων

α) Στην οδό Κορίνθου, από Γούναρη έως Ερμού από 16:00 ώρα έως πέρατος

των εκδηλώσεων.

β) Στην οδό Ερμού, από Όθωνος Αμαλίας έως Κορίνθου από 15:00 ώρα έως

πέρατος των εκδηλώσεων

γ) Στην Όθωνος Αμαλίας, από Αγίου Νικολάου περιμετρικά της τριγωνικής

νησίδας για 100μ. για την στάθμευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης από ώρα

06:00 έως 24:00

δ) Στην οδό Γούναρη από Όθωνος Αμαλίας έως Αγίου Ανδρέου, εξαιρουμένων

των οχήμάτων στην πιάτσα ΤΑΧΙ

• Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων

α) Στην οδό Κορίνθου, από Γούναρη έως Ερμού από 19:00 ώρα έως πέρατος

των εκδηλώσεων.

β) Στην οδό Ερμού, από ΄Οθ. Αμαλίας έως Κορίνθου από 19:00 ώρα έως

πέρατος των εκδηλώσεων.

γ) Στην οδό Κανακάρη, από διασταύρωσή της με την οδό Καρόλου από 19:00

ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων

δ) Στην οδό Αγ. Σοφίας και Κανακάρη εκτροπή της κυκλοφορίας προς Μίνι

Περιμετρική από ώρα 19:00 έως πέρατος των εκδηλώσεων (ανάλογα με τις

επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/02/2026

• Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από 11:00 ώρα έως πέρατος των

εκδηλώσεων στα κατωτέρω τμήματα των οδών.

α) Στην οδό Κορίνθου, από οδό Βορείου Ηπείρου έως οδό Φαβιέρου,

β) Στην πλατεία Γεωργίου άνω μέρος,

γ) Στην οδό Φαβιέρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Μουρούζη,

δ) Στην οδό Μουρούζη, από την οδό Φαβιέρου έως την οδό Νόρμαν,

ε) Στην οδό Νόρμαν, από την οδό Μουρούζη έως την οδό ΄Οθ. Αμαλίας,

στ) Στην οδό Γ. Ολυμπίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ζ) Στην οδό Σμύρνης, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

η) Στην οδό Κυρ. Αρχιεπισκόπου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

θ) Στην οδό Σκαγιοπουλείου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ι) Στην οδό Δημ Υψηλάντου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ια) Στην οδό Καποδιστρίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ιβ) Στην οδό Ιεροθέου Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ιγ) Στην οδό Σωσιπάτρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιδ) Στην οδό Κορυτσάς, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιε) Στην οδό Μαξίμου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιστ) Στην οδό Παπαφλέσσα, από την Ακτή Δυμαίων έως την οδό Ναυαρίνου,

ιζ) Στην οδό Κολοκοτρώνη, από την οδό Κανακάρη έως την οδό Αγ. Ανδρέου,

ιη) Στην οδό Καλαμογδάρτη, από την οδό Κανακάρη έως την οδό Κορίνθου και

ιθ) Στην οδό Κοραή από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Κορίνθου

• Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων από 15:30 ώρα έως πέρατος των

εκδηλώσεων:

α) Σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών, σταδιακά,

β) Στην οδό Μαιζώνος, από την οδό Καρόλου έως την οδό Aράτου και

γ) Αγ. Σοφίας και Κανακάρη, εκτροπή της κυκλοφορίας προς Μίνι

Περιμετρική

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/02/2026

• Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από ώρες 07:00-22:00 στα

κατωτέρω τμήματα των οδών

α) Στην οδό Κορίνθου, από την οδό Βορ. Ηπείρου έως την οδό Φαβιέρου,

β) Στην πλατεία Γεωργίου άνω μέρος,

γ) Στην οδό Φαβιέρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Μουρούζη,

δ) Στην οδό Μουρούζη, από την οδό Φαβιέρου έως την οδό Νόρμαν,

ε) Στην οδό Νόρμαν, από την οδό Μουρούζη, μέχρι είσοδο λιμανιού ΄Οθ.

Αμαλίας,

στ) Στην οδό Γ. Ολυμπίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ζ) Στην οδό Σμύρνης, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

η) Στην οδό Κυρ. Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

θ) Στην οδό Σκαγιοπουλείου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ι) Στην οδό Δημ. Υψηλάντου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ια) Στην οδό Καποδιστρίου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ιβ) Στην οδό Ιερ. Αρχ/που, από την οδό Κορίνθου έως την οδό

Θεμιστοκλέους,

ιγ) Στην οδό Σωσιπάτρου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιδ) Στην οδό Κορυτσάς, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιε) Στην οδό Μαξίμου, από την οδό Κορίνθου έως την οδό Θεμιστοκλέους,

ιστ) Στην οδό Παπαφλέσσα, από την Ακτή Δυμαίων έως την οδό Ναυαρίνου,

ιζ) Στην οδό Καλαμογδάρτη, από την οδό Κανακάρη έως την οδό Κορίνθου,

ιη) Στην οδό Κοραή, από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Κορίνθου.

• Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων

α) Σε όλα τα ανωτέρω τμήματα των οδών, από ώρες 11:00-22:00,

εξαιρουμένου του τμήματος της οδού Κορίνθου, από Παπαφλέσσα έως Γούναρη,

όπου η διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύει από 09:00-22:00 ώρας,

β) Στη οδό Μαιζώνος, από Καρόλου έως Αράτου, από ώρες 11:00-22:00,

γ) Στην οδό Κανακάρη, από Αγ. Σοφίας έως Αράτου, από ώρες 11:00-22:00,

δ) Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, από Αγ. Σοφίας έως Καρόλου, από ώρες

11:00-22:00,

ε) Στην οδό Ακτή Δυμαίων, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ελ Βενιζέλου

ρεύμα εισόδου, εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Ελ. Βενιζέλου, από ώρες

11:00-22:00

στ) Στην οδό Αγ. Ανδρέου, από Γούναρη έως Κολοκοτρώνη, από 20:00 ώρας

έως πέρατος εκδηλώσεων (καύση καρνάβαλου).

ζ) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από Νόρμαν έως Γούναρη, από 20:00 ώρας έως

πέρατος εκδηλώσεων (καύση καρνάβαλου).

• Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων και την διακοπή κυκλοφορίας των

οχημάτων από 06:00 ώρα της 20/02/2026 έως 24:00 ώρα της 22/02/2026 στην

οδό Κολοκοτρώνη, από την οδό Αγ. Ανδρέου έως την οδό Όθωνος Αμαλίας,

εξαιρουμένων ΤΑΞΙ.

• Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από 06:00 ώρα της Παρασκευής

20/02/2026 έως 24:00 ώρα της Κυριακής 22/02/2026.

α) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας, από Φράττη έως την οδό ΙΙΙ Ναυάρχων , πλην

μιας θέσης για στάθμευση λεωφορείου διμοιρίας υποστήριξης, όπου κριθεί

επιχειρησιακά απαραίτητο επί της οδού Όθωνος Αμαλίας

β) Στην οδό Όθωνος Αμαλίας από Αγ. Νικολάου περιμετρικά της τριγωνικής

νησίδας για 100μ. για την στάθμευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

• Απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων από 12:00 ώρα του Σαββάτου

21/02/2026 έως 17:00 ώρα της Τρίτης 24/02/2026 στην οδό Όθωνος Αμαλίας

από την διασταύρωση της με την οδό Γούναρη και για τριάντα περίπου

μέτρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/02/2026

α) Την προσωρινή μονοδρόμηση της παραλιακής οδού που οδηγεί στην πλαζ με

κατεύθυνση κίνησης οχημάτων από την οδό Κανελλοπούλου προς την πλαζ την

23/02/2026 από ώρες 11:00 έως πέρατος.

β) Την προσωρινή μονοδρόμηση της νεοδιαμορφωμένης ανώνυμης οδού που

συνδέει την πλαζ με την οδό Αθηνών και την οδό Κανελλοπούλου, με

κατεύθυνση κίνησης οχημάτων από την πλαζ προς την οδό Αθηνών την

23/02/2026 από ώρες 11:00 έως πέρατος.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις θα εξαιρούνται τα αστικά λεωφορεία, τα οχήματα

ΤΑΞΙ, τα δίκυκλα και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Τα αστικά λεωφορεία

της γραμμής Νο 1 θα φτάνουν μέχρι το χώρο της πλαζ και θα επιστρέφουν.

γ) Την απαγόρευση εισόδου και στάθμευσης φορτηγών οχημάτων καθώς και

απαγόρευση εισόδου, διέλευσης και στάθμευσης εκπαιδευτικών οχημάτων

Σχολών Οδηγών.

δ) Η στάθμευση των οχημάτων Ι.Χ., οχημάτων ΑΜΕΑ, δικύκλων θα γίνεται

μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των

τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.