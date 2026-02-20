Πάτρα: 35χρονος φέρεται να επιχείρησε να πέσει από μπαλκόνι

Έντονη κινητοποίηση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής στην Πάτρα περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 35χρονος άνδρας στην περιοχή της Ανθείας φέρεται να προσπάθησε να πέσει από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου. Ευτυχώς, έγινε εγκαίρως αντιληπτός από μέλη της οικογένειάς του, τα οποία επενέβησαν άμεσα, αποτρέποντας την πτώση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη βοήθεια και να διασφαλιστεί η ασφάλειά του.