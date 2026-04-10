Έξοδος Πάσχα: «Βούλιαξαν» οι εθνικές οδοί και τα λιμάνια - Πάνω από 600.000 οχήματα εγκατέλειψαν την Αττική

Άδειασε η πρωτεύουσα καθώς χιλιάδες εκδρομείς εγκατέλειψαν το κλεινόν άστυ για να γιορτάσουν το Πάσχα στην περιφέρεια, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό κύμα εξόδου που ξεπέρασε τα περσινά επίπεδα.

Η κίνηση κορυφώθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή, με το εθνικό δίκτυο να δέχεται τεράστιο όγκο οχημάτων.

Τα στοιχεία της Τροχαίας και η σύγκριση με πέρυσι

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η φετινή έξοδος είναι αισθητά αυξημένη. Από την αρχή της περιόδου μέχρι σήμερα, 629.214 αυτοκίνητα πέρασαν από τις εθνικές οδούς Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, έναντι 616.397 την ίδια περίοδο πέρυσι. Μόνο το τελευταίο διήμερο καταγράφηκαν πάνω από 251.000 διελεύσεις.

Ειδικότερα για σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, σχεδόν 80.000 οχήματα αναχώρησαν από την Αττική, με τη μερίδα του λέοντος να κατευθύνεται προς την Κόρινθο. Παρά την πυκνή ροή, η κυκλοφορία από το απόγευμα και μετά εξελίσσεται ομαλά στις βασικές οδικές αρτηρίες.

Στο 100% η πληρότητα σε ΚΤΕΛ και λιμάνια

Καταιγιστική είναι η κίνηση και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στον σταθμό του Κηφισού η πληρότητα αγγίζει το 100%, γεγονός που ανάγκασε τους υπεύθυνους να προσθέσουν 150 έκτακτα δρομολόγια στα ήδη υπάρχοντα 250 καθημερινά. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στον σταθμό των Λιοσίων, με την επιβατική κίνηση να παρουσιάζει άνοδο 10%.

Στα λιμάνια της Αττικής, τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες, κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρωνικό.

Το Λιμενικό και η Τροχαία παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι τελευταίοι εκδρομείς αναμένεται να αναχωρήσουν μέχρι αύριο, Μεγάλο Σάββατο 11.04.2026, για να προλάβουν την Ανάσταση στην ύπαιθρο.