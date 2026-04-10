Πύργος: Σοκαριστικά ντοκουμέντα για το 10 μηνών βρέφος - «Από την πρώτη στιγμή φωνάζαμε ότι είναι κακοποίηση»

Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό κάνουν ό,τι μπορούν για να φροντίσουν την υγεία και την ψυχολογία του μωρού.

Χρειάστηκε να περάσουν τρεις εβδομάδες για να καταλήξει η ιατροδικαστική υπηρεσία πως αυτά τα σημάδια έχουν προκληθεί από ενήλικα άνθρωπο.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε εικόνες που αποκαλύπτουν μερικά από τα σημάδια στο σώμα του βρέφους. Αυτές οι εικόνες σε συνδυασμό με τις γνωματεύσεις των γιατρών, συνέβαλαν στο να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη η 18χρονη μητέρα και ο σύντροφός της.

«Είχε δαγκωματιά ενήλικα, είχε κατάγματα και παλιά εγκαύματα. Όλα αυτά συνιστούσαν κακοποίηση και από την πρώτη στιγμή που το παιδί διακομίστηκε από το νοσοκομείο του Πύργου, φωνάζαμε και λέγαμε ότι είναι κακοποίηση», λέει ο Βασίλης Αλεξόπουλος διευθυντής παιδοχειρουργικού τμήματος Καραμανδάνειου Νοσοκομείου .

Οι γιατροί σημειώνουν ότι τα σημάδια στο κορμί του βρέφους ήταν εμφανή από την πρώτη στιγμή.

Εικόνες από τα σημάδια στο κορμάκι του μωρού από τον Πύργο Ηλείας βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την μητέρα του παιδιού και τον σύντροφό της να έχουν ήδη προφυλακιστεί καθώς ομολόγησαν ότι κακοποιούσαν το παιδί.

Περισσότερα από 40 τραύματα και πληγές στο κορμάκι του

Τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο είχε αρχίσει η φρικτή κακοποίηση του βρέφους στην Ηλεία, από τον σύντροφο της μητέρας του μωρού, ο οποίος το είχε κάψει με τσιγάρο, ενώ το είχε σε κάποιες περιπτώσεις δαγκώσει.

Οι εξελίξεις τη Μεγάλη Πέμπτη ήταν καταιγιστικές. Τόσο η μητέρα του παιδιού όσο και ο σύντροφος της βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηλείας, μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε και στους δύο σε βαθμό κακουργήματος από την εισαγγελέα Πρωτοδικών της πόλης. Αμφότεροι οι κατηγορούμενοι, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους με απόφαση της ανακρίτριας και την σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής λειτουργού.

Η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε την ιατροδικαστική έκθεση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, μέσω της οποίας διαπιστώθηκε ότι το κοριτσάκι έφερε παλαιά σωματική βλάβη, δήγματα προκληθέντα από άνθρωπο και εγκαύματα, άσκησε ποινικές διώξεις στη 18χρονη μητέρα και τον συνομήλικο σύντροφό της, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι βρέθηκαν και κατάγματα στα πόδια του μωρού, με τους κατηγορούμενους να ισχυρίζονται ότι προκλήθηκαν από ατύχημα.

Η εισαγγελέας που χειρίστηκε την υπόθεση απήγγειλε κατηγορίες, τόσο στη μητέρα, όσο και στον νεαρό άνδρα, για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου ατόμου, αφού τα σημάδια στο βρέφος ήταν δεκάδες και εμφανέστατα, ενώ την ίδια ώρα το βρέφος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, στην Πάτρα.

Στη συνέχεια, η ανακρίτρια εξέδωσε ισάριθμα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, τα οποία εκτελέστηκαν το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν οι δύο 18χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του Αστυνομικού Τμήματος Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Τι είπαν στις απολογίες τους

Ως κακοποιητής φέρεται να είναι ο άνδρας, ο οποίος δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το μικρό κορίτσι, ενώ η μητέρα του κατηγορείται ότι δεν έκανε καμία ενέργεια για να αποτρέψει τα όσα συνέβαιναν.

Απολογούμενη, η μητέρα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον συγκατηγορούμενό της και δεν παρενέβαινε για να σώσει το παιδί της.

Ο 18χρονος ομολόγησε ότι το είχε κάψει με τσιγάρα, ενώ όποτε έκλαιγε και εκείνος ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξεκίνησε να ξετυλίγεται στις 16 Μαρτίου 2026, έπειτα από καταγγελία, σύμφωνα με την οποία βρέφος περίπου οχτώ μηνών, έφερε σοβαρό τραύμα στο πόδι. Τότε, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ Πύργου εντοπίστηκε και συνελήφθη η κατηγορούμενη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο – Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, για διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου διαπιστώθηκε από τους ιατρούς ότι έφερε τραύμα στο πόδι, κάταγμα, καθώς και πολλαπλές δερματικές βλάβες και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.