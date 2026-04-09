Καραμανδάνειο: Συγκλονίζει η υπόθεση κακοποίησης βρέφους - Μήνυμα ευθύνης και επαγρύπνησης από τη διοίκηση

Τη βαθιά της οδύνη για την υπόθεση κακοποίησης βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο εκφράζει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης καταγγελίας και παρέμβασης σε ανάλογα περιστατικά.

Παράλληλα, εξάρει τον επαγγελματισμό και την εγρήγορση του προσωπικού που συνέβαλε καθοριστικά στην αποκάλυψη της υπόθεσης και την προστασία του παιδιού.

Σε ανακοίνωσή της η Διοικήτρια του νοσηλευτικού ιδρύματος Ασπασαία Ρηγοπούλου αναφέρει: "Η υπόθεση κακοποίησης του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο συγκλονίζει όλους μας.

Ως επαγγελματίες υγείας, αλλά πρωτίστως ως άνθρωποι, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε τη βαθιά μας οδύνη για όσα υπέστη ένα τόσο μικρό παιδί, το οποίο δίνει τη δική του μάχη.

Οφείλουμε να μη μένουμε σιωπηλοί. Να αναγνωρίζουμε, να καταγγέλλουμε και να παρεμβαίνουμε εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη.

Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο σύνολο του προσωπικού και ιδιαιτέρως στον κ. Βασίλη Αλεξόπουλο και τους συνεργάτες του, οι οποίοι με επαγγελματισμό, εγρήγορση και θάρρος ανέδειξαν το περιστατικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διασφάλιση της προστασίας του βρέφους.

Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας. Η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτεί επαγρύπνηση, ευαισθησία και άμεση αντίδραση από όλους.

Το Καραμανδάνειο θα συνεχίσει να στέκεται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της παιδικής ζωής και της αξιοπρέπειας!!"