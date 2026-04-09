Πάτρα- Καραμανδάνειο: «Δικαίωση για κάθε παιδική ψυχή που υπέστη κακοποίηση», λέει ο Βασίλης Αλεξόπουλος για τη σύλληψη της μητέρας και του συντρόφου της

«Για τέτοιες περιπτώσεις, δικαίωση, δεν είναι η δικαίωση των γιατρών του Καραμανδανείου, η δική μου αλλά και οποιοδήποτε γιατρού, αλλά είναι δικαίωση για κάθε παιδική ψυχή που υπέστη κακοποίηση και πονάει» δηλώνει στο thebest.gr o παιδοχειρουργός του Καραμανδανείου Βασίλης Αλεξόπουλος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εντόπισε τα σημάδια κακοποίησης στο οκτάμηνο βρέφος, από τον Πύργο.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη της μητέρας του βρέφους και του 18χρονου συντρόφου της, με την κατηγορία της πρόκλησης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή Πρωτοδικών Ηλείας και, μετά την απολογία τους, κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύντροφος της μητέρας φέρεται να ομολόγησε ότι ο ίδιος δάγκωνε το μωράκι, όταν νευρίαζε και έπινε. Επίσης, ότι ήταν αυτός που έκαιγε το δέρμα του βρέφους με τσιγάρα και όχι η ίδια η μητέρα. Η νεαρή κοπέλα ωστόσο κατηγορείται πως δεν προστάτευσε το παιδί της το οποίο συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Στις 16 Μαρτίου 2026, κατόπιν καταγγελίας για οκτάμηνο βρέφος με σοβαρό τραύμα στο πόδι, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν και συνέλαβαν τη μητέρα του, σχηματίζοντας σε βάρος της δικογραφία για έκθεση.

Το βρέφος διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα, τραύμα στο πόδι και πολλαπλές δερματικές βλάβες. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του.

Κατά την ιατροδικαστική εξέταση που διενήργησε ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, διαπιστώθηκαν επιπλέον παλαιές σωματικές βλάβες, δείγματα ανθρώπινης προέλευσης και εγκαύματα.