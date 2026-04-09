Η Ελληνική γαστρονομία στην κορυφή- Πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από την Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας σε μια σημαντική διεθνή διοργάνωση για την ελληνική γαστρονομία, το Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής RAK Porcelain, που θα πραγματοποιηθεί από 21 έως 25 Νοεμβρίου 2026 στο Λουξεμβούργο, στο εκθεσιακό κέντρο Luxexpo The Box, στο πλαίσιο της έκθεσης EXPOGAST.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας, η προαναφερόμενη διοργάνωση πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και συγκεντρώνει την αφρόκρεμα της παγκόσμιας γαστρονομίας, με τη συμμετοχή εθνικών ομάδων chefs από περίπου 50 χώρες.

Πρόκειται για ένα γεγονός υψηλού κύρους, το οποίο εκτείνεται σε έναν εκθεσιακό χώρο 24.700 τετραγωνικών μέτρων και προσελκύει περισσότερους από 8.000 επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και 150 δημοσιογράφους από διεθνή μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να δοκιμάσει έως και 20.000 διαγωνιζόμενα πιάτα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 900 θέσεων, ενισχύοντας τον διαδραστικό χαρακτήρα της εμπειρίας.

Η ελληνική συμμετοχή, μέσω της ομάδας Culinary Team Greece, αποτελεί – όπως τονίζεται στην ανακοίνωση – μια σημαντική ευκαιρία για την προβολή της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας στη διεθνή σκηνή. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η ομάδα θα κληθεί να σχεδιάσει και να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο ελληνικό μενού για 120 άτομα, συνδυάζοντας την αυθεντικότητα της παράδοσης με σύγχρονες τεχνικές και δημιουργικές προσεγγίσεις.

Φιλοδοξία της αποστολής είναι να αναδείξει τον πλούτο των ελληνικών τοπικών προϊόντων και τη μοναδικότητα των γεύσεων της χώρας, προβάλλοντας παράλληλα μια σύγχρονη και εξελισσόμενη γαστρονομική ταυτότητα. Η επιλογή της Ένωσης επιβεβαιώνει τη σταθερά ανοδική της πορεία, αλλά και το υψηλό επίπεδο που έχει κατακτήσει στη διεθνή σκηνή.

