Κρούσμα μηνιγγίτιδας στα Τρίκαλα- Παραμένει διασωληνωμένος ο 19χρονος

Διασωληνωμένος σε καταστολή στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων εξακολουθεί να νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που έφτασε το Σαββατοκύριακο στην πόλη για να περάσει τις διακοπές του Πάσχα με την οικογένειά του.

Οπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, κ. Μιχάλης Γιαννάκος ο 19χρονος προσήλθε τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό στα επείγοντα του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα.



Αμεσα διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή, με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή αλλά σοβαρή.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, 30 υγειονομικοί από τα Επείγοντα του νοσοκομείου και 10 από τη ΜΕΘ που ήρθαν σε επαφή με τον 19χρονο έχουν λάβει χημειοπροφύλαξη.

Η νευρολογική κατάσταση του 19χρονου αναμένεται να εκτιμηθεί όταν ξυπνήσει.