Θεσσαλονίκη: Γιατί κρέμασαν στα μπαλκόνια κόκκινα πανιά;

Κάνοντας μία βόλτα σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, στις γειτονιές, υπάρχει πιθανότητα να είδατε σε αρκετά μπαλκόνια κρεμασμένο ένα κόκκινο πανί και μπορεί στο πρώτο να μην δώσατε σημασία, ωστόσο αν έτυχε και το είδατε σε αρκετά σπίτια, τότε θα υποψιαστήκατε πως κάτι συμβολίζει.

Τη Μεγάλη Πέμπτη λοιπόν, σύμφωνα με την παράδοση, απλώνουν οι πιστοί στο μπαλκόνι τους ένα κόκκινο πανί με την επωνυμία «κοκκινοπεφτιάτικο» που συμβολίζει το αίμα και τη θυσία του Ιησού. Όσο το κόκκινο πανί είναι κρεμασμένο στο μπαλκόνι ή το παράθυρο, δεν πλένουν, ούτε απλώνουν ρούχα, γιατί το θεωρούν κακό σημάδι, ενώ την ίδια ημέρα σε όλη τη χώρα βάφουν τα κόκκινα αυγά. Πάσχα δίχως κόκκινα αυγά δε γίνεται. Για αυτό και η Μεγάλη Πέμπτη λέγεται επίσης και Κόκκινη Πέμπτη ή “ΚοκκινοΠέμπτη” Το κόκκινο έχει τις ρίζες του στην ιστορία που θέλει μία γυναίκα να μην πιστεύει την είδηση της Ανάστασης του Ιησού και να λέει: «Όταν τα αυγά που κρατώ θα γίνουν κόκκινα, τότε θα αναστηθεί και ο Χριστός. Και τότε αυτά έγιναν κόκκινα».

Σε πολλές περιοχές της χώρας κρατούν τη μπογιά σαράντα ημέρες, επειδή πιστεύουν ότι είναι «του Χριστού το αίμα» και την βαφή δεν την χύνουν αλλά την παραχώνουν.