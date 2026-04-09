Αγρίνιο: Μήνυση σε βάρος άνδρα που φέρεται να έβαλε γατάκια σε σακούλα και συνελήφθη

Μήνυση σε βάρος ενός άνδρα που φέρεται να έβαλε γατάκια σε πλαστική σακούλα στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών στην περιοχή του ΔΑΚ Αγρινίου υπέβαλε μια γυναίκα με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί για κακοποίηση ζώων.



Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκε γύρω στις 8 το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8.4.26) και η καταγγέλλουσα ενημέρωσε τις Αρχές θεωρώντας ότι ο συλληφθείς έβαλε τέσσερα νεογέννητα ζώα στη σακούλα, προκειμένου να τα πετάξει.

Ωστόσο, ο άνδρας μη αποδεχόμενος το περιεχόμενο της καταγγελίας υπέβαλε μήνυση για ψευδή καταμήνυση και η υπόθεση πρόκειται να πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης.