Επίθεση με μαχαίρι στο Μαρούσι - Ο 17χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Αιματηρή ληστεία με θύμα έναν 17χρονο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Μαρούσι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 17χρονος καθόταν με δύο φίλους του, ηλικίας 18 και 20 ετών, σε ένα πάρκο στη συμβολή των οδών Δάφνης και Αναπαύσεως, όταν τους πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας και με την απειλή μαχαιριού ζήτησε από τον ανήλικο να του δώσει την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό του.
Ο 17χρονος αρνήθηκε και τότε ο άγνωστος του επιτέθηκε τραυματίζοντάς τον με το μαχαίρι στο στέρνο, στο χέρι και στο πόδι.
Ο ανήλικος διακομίσθηκε αρχικά στο ΚΑΤ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
