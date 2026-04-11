Σούλι Πατρών: Παραδόθηκε 32χρονος για τους πυροβολισμούς

Στις αρχές της Ασφάλειας Πατρών παραδόθηκε ένας 32χρονος, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στην περιοχή του Σουλίου, στην Πάτρα.

Για την ίδια υπόθεση έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών ατόμων, με τον 32χρονο να είναι ο πρώτος που εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον των Αρχών. Σύμφωνα με τις διαδικασίες, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την απαγγελία κατηγοριών και στη συνέχεια να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο ακόμη εμπλεκομένων, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο περιστατικό.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Μεγάλης Τρίτης, όταν –σύμφωνα με πληροφορίες– έπειτα από παρεξήγηση, ένας 30χρονος, γνωστός στις Αρχές, φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε εναντίον δύο ατόμων.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένας 22χρονος στο πόδι, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.