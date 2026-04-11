Reuters: Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να ξεμπλοκάρουν ιρανικά κεφάλαια για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, με αντάλλαγμα τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται λίγο πριν από την έναρξη κρίσιμων συνομιλιών στο Πακιστάν για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με ιρανική πηγή που επικαλείται το Reuters, η Ουάσινγκτον συμφώνησε να απελευθερώσει τα παγωμένα assets του Ιράν που βρίσκονται στο Κατάρ και σε άλλες ξένες τράπεζες. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε την απόφαση ένδειξη «σοβαρότητας» στην προσπάθεια εξεύρεσης ειρηνευτικής λύσης με τις ΗΠΑ.

Η ίδια πηγή υπογράμμισε ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων «συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ», ένα ζήτημα που αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα στις επικείμενες διαπραγματεύσεις.

Αν και δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τη φύση των περιουσιακών στοιχείων που θα αποδεσμευθούν, άλλη ιρανική πηγή δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να απελευθερώσουν 6 δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Κατάρ.

Τα παγωμένα κεφάλαια από το 2018

Τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια είχαν δεσμευθεί το 2018 και επρόκειτο να αποδεσμευθούν το 2023, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αποφάσισε την εκ νέου δέσμευσή τους μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από τη Χαμάς, σύμμαχο του Ιράν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει τότε ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρήματα στο άμεσο μέλλον, τονίζοντας πως η Ουάσινγκτον διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει πλήρως τον λογαριασμό.

Τα κεφάλαια προέρχονταν από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου στη Νότια Κορέα και είχαν μπλοκαριστεί σε νοτιοκορεατικές τράπεζες, μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει κυρώσεις στο Ιράν το 2018 και να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων τον Σεπτέμβριο του 2023, με τη μεσολάβηση της Ντόχα, τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Κατάρ. Η συμφωνία προέβλεπε την απελευθέρωση πέντε Αμερικανών πολιτών που κρατούνταν στο Ιράν, με αντάλλαγμα την αποδέσμευση των χρημάτων και την απελευθέρωση πέντε Ιρανών κρατουμένων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως είχαν διευκρινίσει τότε Αμερικανοί αξιωματούχοι, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως η πληρωμή εγκεκριμένων προμηθευτών τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και γεωργικών προϊόντων προς το Ιράν, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.