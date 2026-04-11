Πάτρα: Συνελήφθησαν για κλοπή από κατάστημα

Ανήλικη ανάμεσα στις δράστιδες- Κατηγορίες και για τη μητέρα της
Συνελήφθησαν την Μεγάλη Παρασκευή στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήμα Άμεσης Δράσης Πατρών, μία γυναίκα και μία 14χρονη, κατηγορούμενες για κλοπή από κατάστημα.
Οιι δύο δράστιδες εισήλθαν σε εμπορικό κατάστημα της πόλης και αφαίρεσαν είδη ένδυσης συνολικής αξίας 48 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος της μητέρας της ανήλικης για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη οδό, με τις αρμόδιες αρχές να χειρίζονται τα περαιτέρω.
