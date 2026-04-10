ΜΙΔΑΣ: Εντός του Απριλίου η πλατφόρμα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες

Εντός του μήνα αναμένεται να ενεργοποιηθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΜΙΔΑ) για τα σπίτια και στο πλαίσιο αυτού, περισσότεροι από 7,1 εκατ. ιδιοκτήτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) θα κληθούν να ελέγξουν την εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης τους και εάν χρειαστεί να κάνουν και τις απαιτούμενες διορθώσεις.

Ταυτόχρονα, θα αλλάξει το τοπίο στα αγροτεμάχια και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς τα στοιχεία αυτά θα τα χρησιμοποιήσει η ΑΑΔΕ για να υπολογίσει τις επιδοτήσεις και συγκεκριμένα τις προκαταβολές για τον μήνα Οκτώβριο.

Ο ΜΙΔΑΣ

Οι παραπάνω λοιπόν φορολογούμενοι, θα πρέπει να εισέλθουν στη νέα ενοποιημένη βάση δεδομένων μόλις βγει στον “αέρα” το ΜΙΔΑ και ο καθένας από τους ιδιοκτήτες αυτούς, συνδεόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο myAADE θα βλέπει να εμφανίζονται με αυτόματο τρόπο όλα τα σπίτια του στην οθόνη τού υπολογιστή του.

Αρχικά, ο πολίτης θα ενημερώνεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο και παράλληλα στην οθόνη θα εμφανίζονται τρεις ξεχωριστές καρτέλες που θα είναι προσυμπληρωμένες με στοιχεία που τον αφορούν, προκειμένου να “τσεκάρει” και να επιλέξει τι τελικώς ισχύει.

Μάλιστα μέσω της πλατφόρμας ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για το πού υπάρχουν αποκλίσεις κατά την αντιστοίχιση και εκείνος θα επιλέγει για το ποια στοιχεία είναι σωστά συμπληρωμένα, και εάν αυτό καταστεί αναγκαίο να καταχωρεί τη διόρθωση.

Ουσιαστικά στον ΜΙΔΑ, αρχικά ο πολίτης θα βρίσκει τα στοιχεία και τη χρήση των ακινήτων όπως έχουν δηλωθεί στην εφορία (ΑΤΑΚ, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση), μετά θα βλέπει την εικόνα βάσει Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ, εμβαδόν, δικαιώματα) και εν συνεχεία θα βρίσκει τα δεδομένα από άλλες πηγές από όπου η ΑΑΔΕ θα αντλεί πληροφόρηση.

Κάθε ακίνητο θα εμφανίζεται ξεχωριστά και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να συσχετίσει τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τον δωδεκαψήφιο «μοναδικό» Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) τον οποίο αποκτά το ακίνητο κατά τη κτηματογράφηση.

Η δήλωση

Για κάθε ακίνητο θα πρέπει να γίνεται η επιβεβαίωση κάποιων συγκεκριμένων στοιχείων. Αυτά είναι η ταυτότητά, η διεύθυνση, το ποσοστό και το είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) αλλά και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του (κατηγορία, επιφάνεια, τεχνικά στοιχεία).

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δώσει ο φορολογούμενος στα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού του. Και αυτό επειδή, στον ΜΙΔΑ θα αποκαλυφθούν διαφορές από δηλώσεις που έχουν κατά καιρούς γίνει σε φορολογικές δηλώσεις Ε9/ΕΝΦΙΑ, στο Κτηματολόγιο, σε ρυθμίσεις τακτοποίησης ή νομιμοποίησης, στους δήμους κ.λπ.

Επιπλέον, θα απαιτηθεί έλεγχος στα στοιχεία που αντλούν άλλοι δημόσιοι φορείς, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται αριθμοί παροχής ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι να έχει δηλωθεί σωστά η πραγματική χρήση του ακινήτου, η οποία είναι υποχρεωτική και ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να επιλέξει περισσότερες από 60 διαφορετικές περιπτώσεις (βιομηχανικές, αγροτικές, οικιστικές κ.ά.).

Κάθε ακίνητο θα πρέπει να χαρακτηριστεί ρητά ως ιδιοκατοικούμενο, ενοικιαζόμενο (σε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση), κενό, δωρεάν παραχωρούμενο, επαγγελματικός χώρος, καλλιεργούμενη έκταση κλπ.



