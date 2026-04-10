Ευρώπη: Φόβοι για έλλειψη καυσίμων στα αεροδρόμια τις επόμενες εβδομάδες

Τα αεροδρόμια σε ολόκληρη την Ευρώπη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με μια «συστημική» έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, στην περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, προειδοποιεί επίσημος φορέας του αεροπορικού κλάδου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Independent.co.uk, το Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης (Airports Council International Europe), το οποίο εκπροσωπεί περισσότερα από 600 αεροδρόμια σε 55 χώρες, απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτήν επισημαίνεται ότι μια ενδεχόμενη κρίση στα καύσιμα θα «βλάψει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία».

Οι ανησυχίες εντείνονται

Σύμφωνα με τον οργανισμό, «ο αντίκτυπος της στρατιωτικής δραστηριότητας στη ζήτηση» επιβαρύνει περαιτέρω τις διαθέσιμες προμήθειες, ενώ οι ανησυχίες εντείνονται καθώς πλησιάζει η καλοκαιρινή περίοδος αιχμής. Η διαφαινόμενη έλλειψη έχει ήδη προκαλέσει φόβους για εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, τη στιγμή που εκατομμύρια Βρετανοί προγραμματίζουν τα ταξίδια τους για τις σχολικές διακοπές του Μαΐου.

Στην επιστολή, την οποία έφεραν στο φως οι Financial Times, ο Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας, ενημερώθηκε για τις «αυξανόμενες ανησυχίες του κλάδου των αεροδρομίων σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων αεροσκαφών, καθώς και για την ανάγκη προληπτικής παρακολούθησης και δράσης από την ΕΕ».

«Εάν η διέλευση από το Στενό του Ορμούζ δεν επαναληφθεί με ουσιαστικό και σταθερό τρόπο εντός των επόμενων τριών εβδομάδων, η συστημική έλλειψη καυσίμων αεροσκαφών αναμένεται να γίνει πραγματικότητα για την ΕΕ», υπογραμμίζεται στο κείμενο της επιστολής.

Από την πλευρά της, η Ryanair δήλωσε πως δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο προβλημάτων στον εφοδιασμό ορισμένων αεροδρομίων, εάν το κλείσιμο των Στενών παραταθεί μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο. Η εταιρεία προέτρεψε τους επιβάτες να προχωρήσουν σε κρατήσεις το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προλάβουν τις επικείμενες αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων.

Εκπρόσωπος της Ryanair ανέφερε σχετικά: «Δεν αναμένουμε καμία έλλειψη καυσίμων στο άμεσο μέλλον, αλλά η κατάσταση είναι ρευστή. Προς το παρόν, οι προμηθευτές καυσίμων μας μπορούν να εγγυηθούν τον εφοδιασμό μέχρι τα μέσα-τέλη Μαΐου. Εάν ο πόλεμος στο Ιράν τελειώσει σύντομα, ο εφοδιασμός δεν θα διακοπεί. Εάν το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ συνεχιστεί μέχρι τον Μάιο ή τον Ιούνιο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού με καύσιμα σε ορισμένα αεροδρόμια της Ευρώπης».

«Με τις τιμές του καυσίμου για αεροσκάφη να διπλασιάζονται κατά τη διάρκεια του Μαρτίου, αναμένουμε ότι όλες οι αεροπορικές εταιρείες θα μετακυλήσουν αυτά τα υψηλότερα κόστη με τη μορφή υψηλότερων αεροπορικών ναύλων μετά το Πάσχα και αργότερα αυτό το καλοκαίρι».

«Προτρέπουμε όλους τους επιβάτες να κλείσουν τις πτήσεις τους (και τις διακοπές τους) το συντομότερο δυνατόν, ώστε να προστατευθούν από τις αναπόφευκτες αυξήσεις των αεροπορικών ναύλων και του κόστους διαμονής μετά το Πάσχα και αργότερα αυτό το καλοκαίρι».

Καθώς μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών παραμένει εγκλωβισμένο στον Κόλπο, οι τιμές έχουν σημειώσει κατακόρυφη άνοδο, με το αργό πετρέλαιο να προσεγγίζει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι.

Η ACI Europe εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις στην ταξιδιωτική περίοδο, «όταν οι αεροπορικές μετακινήσεις τροφοδοτούν ολόκληρο το τουριστικό οικοσύστημα, στο οποίο βασίζονται πολλές οικονομίες [της ΕΕ]». Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε την ΕΕ να λάβει άμεσα μέτρα, προτείνοντας ακόμη και την προσωρινή άρση των περιορισμών στις εισαγωγές καυσίμων, η οποία, όπως υποστηρίζει, αποθαρρύνει τους προμηθευτές από τρίτες χώρες να υπογράψουν συμβάσεις για το τρέχον καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, οι αεροπορικές συνδέσεις ενισχύουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες με 851 δισ. ευρώ (741 δισ. λίρες) ετησίως, στηρίζοντας παράλληλα 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.