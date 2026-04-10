Βεγγαλικά: Πώς να προστατεύσετε τον σκύλο σας το βράδυ της Ανάστασης

Η Ανάσταση αποτελεί παραδοσιακά την πιο δύσκολη νύχτα του χρόνου για τους κηδεμόνες κατοικίδιων. Το έθιμο των βεγγαλικών και των κροτίδων μετατρέπεται συχνά σε εφιάλτη για τα ζώα συντροφιάς, ενώ για τα αδέσποτα οι κίνδυνοι είναι ακόμη μεγαλύτεροι.

Η ευαισθησία των σκύλων στους έντονους ήχους, γνωστή και ως «κροτοφοβία», εκδηλώνεται με συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε:

Σωματικές αντιδράσεις: Έντονο τρέμουλο, ταχυκαρδία, δύσπνοια, σιελόρροια, ακόμα και εμετός ή διάρροια.

Συμπεριφορά: Η ουρά ανάμεσα στα πόδια, τα αυτιά κατεβασμένα, η επίμονη προσπάθεια να κρυφτούν σε στενά σημεία ή η απεγνωσμένη τάση φυγής που μπορεί να οδηγήσει σε αυτοτραυματισμό.



Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο όρος «κροτοφοβία» δεν περιγράφει πάντα τη ρίζα του προβλήματος. Στόχος δεν είναι απλά να «βγάλουμε τη νύχτα» της Ανάστασης, αλλά να διασφαλίσουμε την ευζωία του σκύλου μας μακροπρόθεσμα.

Η οριστική αντιμετώπιση απαιτεί σωστή διάγνωση των αιτιών. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας να νιώθει ασφαλής με τους ήχους του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας έτσι ουσιαστικά την ποιότητα της ζωής του. Αν ο σκύλος σας δείχνει έντονα σημάδια στρες, η συμβουλή ενός εκπαιδευτή είναι απαραίτητη πριν τις γιορτές.

Το «Manual Επιβίωσης»: 7 SOS συμβουλές



Επειδή η εκπαίδευση απαιτεί χρόνο, αλλά η Ανάσταση είναι... αύριο, δείτε μερικά πρακτικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάθε κηδεμόνας για να μειώσει το στρες του σκύλου του:

Η βόλτα γίνεται νωρίς: Βγάζουμε τον σκύλο μας νωρίς το απόγευμα, πριν ξεκινήσουν οι πρώτες... δοκιμαστικές ρίψεις. Προσοχή: Πάντα με λουρί, καθώς ένας ξαφνικός κρότος μπορεί να προκαλέσει πανικό και τάση φυγής, αναφέρει το ethnos.gr

Δημιουργούμε ένα «οχυρό»: Κρατάμε το κατοικίδιο μέσα στο σπίτι. Κλείνουμε ερμητικά πόρτες και παράθυρα, κατεβάζουμε τα παντζούρια για να περιορίσουμε όχι μόνο τον θόρυβο, αλλά και τις απότομες λάμψεις που τρομάζουν το ζώο.

Τηλεόραση: Ανεβάζουμε την ένταση ή βάζουμε μουσική. Ο «λευκός θόρυβος» βοηθά στο να καλυφθεί ο κρότος των πυροτεχνημάτων και να μειωθεί το εξωτερικό ερέθισμα.

Σεβόμαστε την ανάγκη να κρυφτεί: Αν ο σκύλος σας νιώθει ασφάλεια κάτω από το κρεβάτι ή σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, αφήστε τον εκεί. Μην τον πιέζετε να βγει αν δεν το θέλει.

Ψυχραιμία: Μείνετε δίπλα του. Η δική σας ηρεμία είναι το καλύτερο. Χαϊδέψτε τον αν θέλει, αλλά αποφύγετε τις υπερβολές. Το σημαντικότερο: Ποτέ δεν μαλώνουμε ή φωνάζουμε στο ζώο επειδή φοβάται -η τιμωρία θα επιδεινώσει το τραύμα του.

Προσοχή στην επιβράβευση: Είμαστε υποστηρικτικοί, αλλά προσέχουμε να μην «επιβραβεύουμε» τη φοβική συμπεριφορά, καθώς ο σκύλος μπορεί να εκλάβει την ταραχή μας ως επιβεβαίωση ότι όντως υπάρχει κίνδυνος.

Αν γνωρίζετε ότι ο φόβος του σκύλου σας είναι ακραίος, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. Συμβουλευτείτε εγκαίρως τον κτηνίατρό σας για ειδικά συμπληρώματα ή ηρεμιστικά που μπορούν να βοηθήσουν το ζώο να περάσει τη νύχτα ανώδυνα.