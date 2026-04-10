Μειωμένη πασχαλινή έξοδος σε Πατρών- Αθηνών και Πατρών- Πύργου- Πτώση στην κίνηση σε σχέση με το 2025

Μειωμένη κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους καταγράφεται φέτος για την πασχαλινή έξοδο, με τα στοιχεία της Ολυμπίας Οδού να αποκαλύπτουν μια υποχώρηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, η κίνηση ήταν μειωμένη κατά 4,5% συνολικά, με τα διόδια της Ελευσίνας να καταγράφουν διέλευση 70.000 οχημάτων, τον υψηλότερο αριθμό μεταξύ των σημείων ελέγχου. Ακολούθησαν, τα διόδια του Ρίου με 27.640 οχήματα, σημειώνοντας μείωση 2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ από την Κάτω Αχαΐα πέρασαν 9.975 οχήματα και από τα διόδια του Πύργου 3.031.

Η τάση αυτή φαίνεται να συνεχίζεται και σήμερα Μεγάλη Παρασκευή. Μέχρι τη στιγμή της καταγραφής των στοιχείων, από τα διόδια της Ελευσίνας είχαν διέλθει 30.000 οχήματα, με πτώση 2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ πιο έντονη ήταν η μείωση στο Ρίο, όπου τα 10.000 οχήματα αντιστοιχούν σε πτώση της τάξης του 10%. Χαμηλοί παραμένουν και οι αριθμοί στην Κάτω Αχαΐα με 3.038 οχήματα, και στα διόδια του Πύργου, όπου κινήθηκαν μόλις 918 οχήματα.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν, μέχρι στιγμής, μια αλλαγή στο μοτίβο της πασχαλινής εξόδου, αν και είναι νωρίς να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα συνολικά μεγέθη, καθώς η κίνηση της Μεγάλης Παρασκευής βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, και υπάρχουν και αυτοί που θα κινηθούν, με το κλείσιμο των μαγαζιών, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου.