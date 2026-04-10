Πάτρα: Πλήθος πιστών προσκύνησε τον Εσταυρωμένο- ΦΩΤΟ

Οι Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πατρών γέμισε με πλήθος πιστών τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη συμμετοχή του κόσμου στις Ιερές Ακολουθίες.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Πλημμύρισαν ἀπὸ κόσμο οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ τῆς Ἀποστολικῆς πόλεως καὶ Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Πέμπτης, προκειμένου νὰ προσκυνήσουν τὸν Θεῖο Λυτρωτή, νὰ ἀφήσουν τὰ ἄνθη τῆς καρδιᾶς τους καὶ τὰ δάκρυά τους μπροστά Του καὶ νὰ ὁμολογήσουν τὴν βαθειά τους πίστη στὸν ἀληθινὸ καὶ ζῶντα Κύριό μας, ὁ ὁποῖος ἔφθασε μέχρι Σταυρικοῦ θανάτου γιὰ νὰ ἀπαθανατίσῃ τὸ πρόσλημα, νὰ λυτρώσῃ δηλαδὴ τὸν ἄνθρωπο ἐκ τῆς ἀρχαίας κατάρας.

Ἡ κατὰ χιλιάδες προσέλευση στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Πολιούχου τῶν Πατρῶν, δημιούργησε ρίγη συγκινήσεως στὶς καρδιὲς, κυρίως ἡ εὐλαβικὴ παρουσία νέων ἀνθρώπων. Ἡ ἄκρα ἡσυχία καὶ τάξις καθ’ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας καὶ τὸ ποτάμι τῶν προσκυνητῶν, ἔκαναν τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο νὰ ἐκφράσῃ στὸ τέλος τῆς Ἀκολουθίας τὴν βαθειά του συγκίνηση, τὸν ἔπαινο καὶ τὶς ἐκ βάθους καρδίας εὐχὲς του πρὸς τὰ πλήθη τῶν πιστῶν, ἀλλὰ καὶ νὰ τονίσῃ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη πίστη εἶναι βαθειὰ ριζωμένη στὶς καρδιὲς τῶν Ἑλλήνων, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι πεμπτουσία αὐτοῦ τοῦ λαοῦ.

Ἡ Σταυρικὴ θυσία τοῦ Κυρίου, ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος καὶ ἡ ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασις θὰ ἐμπνέουν, θὰ δίδουν ζωὴ καὶ δύναμη στὸν Λαό μας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.

• Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος ἐχοροστάτησε στὴν Ἱερὰ Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Πατρῶν, ὅπου εὐχήθηκε στοὺς πιστοὺς τὰ δέοντα γιὰ τὶς ἅγιες ἡμέρες καὶ τὸ Ἅγιο Πάσχα καὶ μετέφερε τὶς εὐχὲς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου.