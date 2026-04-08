Αυτές είναι οι 25 χώρες με τους ψηλότερους ανθρώπους – H θέση της Ελλάδας

Παρότι οι πιο ψηλοί άνθρωποι στον κόσμο προέρχονται από χώρες όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και το Ιράν, οι ίδιες αυτές χώρες δεν συγκαταλέγονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως ως προς το μέσο ύψος του πληθυσμού τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Σουλτάν Κέσεν από την Τουρκία, με ύψος σχεδόν 2,51 μέτρα. Αντίστοιχα, ο Μπραχίμ Τακιουλάχ από το Μαρόκο και ο Ιρανός αθλητής βόλεϊ Μορτέζα Μεχρζάντ ξεπερνούν επίσης τα 2,45 μέτρα. Ωστόσο, οι χώρες τους δεν βρίσκονται ανάμεσα σε εκείνες με τους ψηλότερους πληθυσμούς.

Τα στοιχεία προέρχονται από τη διεθνή επιστημονική συνεργασία NCD Risk Factor Collaboration, η οποία ανέλυσε δεδομένα από το 1985 έως το 2019, καλύπτοντας περισσότερες από 2.500 έρευνες σε 193 χώρες. Η μελέτη καταγράφει το μέσο ύψος 19χρονων ανδρών και γυναικών, δίνοντας μια σαφή εικόνα για τα χαρακτηριστικά κάθε πληθυσμού.

Οι πιο ψηλοί λαοί της Ευρώπης

Οι πρώτες θέσεις της κατάταξης καταλαμβάνονται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες. Στην κορυφή βρίσκεται η Ολλανδία, με μέσο ύψος 177,1 εκατοστά, ενώ ακολουθούν το Μαυροβούνιο και η Εσθονία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι χώρες των Βαλκανίων εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις, με τη Σερβία, την Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να βρίσκονται ψηλά στη λίστα.

Εκτός λίστας οι ΗΠΑ

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν περιλαμβάνονται στις κορυφαίες χώρες. Κατατάσσονται στην 58η θέση για τις γυναίκες και στην 47η για τους άνδρες. Παρ’ όλα αυτά, οι ΗΠΑ κατέχουν ένα ιδιαίτερο ρεκόρ: τον ψηλότερο άνθρωπο στην καταγεγραμμένη ιστορία, τον Ρόμπερτ Γουάντλοου, που έφτασε τα 2,72 μέτρα.

Η θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 25η θέση παγκοσμίως, με μέσο ύψος τα 172,55 εκατοστά. Το μέσο ύψος των Ελλήνων ανδρών φτάνει τα 179,3 εκατοστά, ενώ των γυναικών τα 165,8 εκατοστά.

Οι 25 χώρες με τους ψηλότερους πληθυσμούς

25. Ελλάδα: 172,55 εκ.

Άνδρες: 179,3 εκ.

Γυναίκες: 165,8 εκ.

24. Αυστρία: 172,7 εκ.

Άνδρες: 178,5 εκ.

Γυναίκες: 166,9 εκ.

22. Λευκορωσία: 172,8 εκ.

Άνδρες: 178,7 εκ.

Γυναίκες: 166,9 εκ.

22. Νησιά Κουκ:172,8 εκ.

Άνδρες: 178,3 εκ.

Γυναίκες: 167,3 εκ.

21. Βερμούδες: 172,9 εκ.

Άνδρες: 179,7 εκ.

Γυναίκες: 166,1 εκ.

19. Πολωνία: 173,25 εκ.

Άνδρες: 180,7 εκ.

Γυναίκες: 165,8 εκ.

19. Γερμανία: 173,25 εκ.

Άνδρες: 180,3 εκ.

Γυναίκες: 166,2 εκ.

18. Νορβηγία: 173,45 εκ.

Άνδρες: 180,5 εκ.

Γυναίκες: 166,4 εκ.

16. Φινλανδία: 173,55 εκ.

Άνδρες: 180,6 εκ.

Γυναίκες: 166,5 εκ.

16. Δομινίκα: 173,55 εκ.

Άνδρες: 180,2 εκ.

Γυναίκες: 166,9 εκ.

15. Σουηδία: 173,6 εκ.

Άνδρες: 180,5 εκ.

Γυναίκες: 166,7 εκ.

13. Ουκρανία: 173,8 εκ.

Άνδρες: 181 εκ.

Γυναίκες: 166,6 εκ.

13. Κροατία: 173,8 εκ.

Άνδρες: 180,8 εκ.

Γυναίκες: 166,8 εκ.

12. Σλοβακία: 174,05 εκ.

Άνδρες: 181 εκ.

Γυναίκες: 167,1 εκ.

11. Σλοβενία: 174,1 εκ.

Άνδρες: 181 εκ.

Γυναίκες: 167,2 εκ.

10. Λιθουανία: 174,15 εκ.

Άνδρες: 180,7 εκ.

Γυναίκες: 167,6 εκ.

9. Σερβία: 174,5 εκ.

Άνδρες: 180,7 εκ.

Γυναίκες: 168,3 εκ.

8. Τσεχία: 174,6 εκ.

Άνδρες: 181,2 εκ.

Γυναίκες: 168 εκ.

6. Βοσνία και Ερζεγοβίνη: 175 εκ.

Άνδρες: 182,5 εκ.

Γυναίκες: 167,5 εκ.

6. Λετονία: 175 εκ.

Άνδρες: 181,2 εκ.

Γυναίκες: 168,8 εκ.

5. Ισλανδία: 175,5 εκ.

Άνδρες: 182,1 εκ.

Γυναίκες: 168,9 εκ.

4. Δανία: 175,7 εκ.

Άνδρες: 181,9 εκ.

Γυναίκες: 169,5 εκ.

3. Εσθονία: 175,75 εκ.

Άνδρες: 182,8 εκ.

Γυναίκες: 168,7 εκ.

2. Μαυροβούνιο: 176,65 εκ.

Άνδρες: 183,3 εκ.

Γυναίκες: 170 εκ.

1. Ολλανδία: 177,1 εκ.

Άνδρες: 183,8 εκ.

Γυναίκες: 170,4 εκ.