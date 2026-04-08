Πάτρα: Το πρόγραμμα περιφοράς Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έργων και Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρέων το πρόγραμμα περιφοράς των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια της πόλης, ενόψει της Μεγάλης Παρασκευής, 10 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η περιφορά θα πραγματοποιηθεί στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο στις 4:15 το απόγευμα, ενώ στο Α' Δημοτικό κοιμητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 6:30 το απόγευμα.

Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι για λόγους ασφάλειας και ομαλής διεξαγωγής των τελετών, από τη 1:30 το μεσημέρι έως και την ολοκλήρωση της περιφοράς, θα ισχύσει απαγόρευση εισόδου και παραμονής όλων των οχημάτων εντός των χώρων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, ώστε οι θρησκευτικές εκδηλώσεις να πραγματοποιηθούν με τάξη και σεβασμό.