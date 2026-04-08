O Ντόναλντ Τραμπ μιλά για τη «Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής» μετά την εκεχειρία

«Νιώθω σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί. Όπως συμβαίνει και στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής», κατέληξε.

Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν την παρουσία τους με προμήθειες «κάθε είδους» και θα παραμείνουν στην περιοχή «για να διασφαλίσουν ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι «θα υπάρξουν σημαντικά οικονομικά οφέλη», προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να εισέλθει σε φάση ανοικοδόμησης.

Σε νέα ανάρτησή του νωρίς το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για μια σπουδαία μέρα για την παγκόσμια ειρήνη, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην ομαλοποίηση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ , κάνοντας λόγο για «πολλές θετικές εξελίξεις» στο άμεσο μέλλον.

Μετά τις σοκαριστικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη αφανισμό του Ιράν αργά το βράδυ της Τετάρτης και λίγο πριν λήξει το τελεσίγραφό του, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση για εκεχειρία 2 εβδομάδων.

«Μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί, έχει κουραστεί! Το ίδιο και όλοι οι υπόλοιποι! Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξουν πολλές θετικές ενέργειες! Θα βγουν πολλά λεφτά. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Εμείς θα εφοδιαζόμαστε με προμήθειες κάθε είδους και θα παραμένουμε στην περιοχή για να διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Νιώθω σίγουρος ότι θα συμβεί. Όπως βιώνουμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!» σημείωσε.

Ανεπανόρθωτο πλήγμα στο γόητρο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα την απόφαση για εκεχειρία χωρίς πομπώδεις θριαμβολογίες, αλλά δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι πρόκειται για νίκη των ΗΠΑ. Ωστόσο, το πολιτικό κόστος για τον πρόεδρο Τραμπ φαίνεται πως ήταν μεγάλο.

Σημειώνεται βέβαια πως πρόκειται για μια προσωρινή εκεχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για οριστικό τερματισμό του πολέμου θα ξεκινήσουν – κατά πληροφορίες – την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ.

Σε ανάλυσή του το BBC σημειώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Τραμπ μπορεί να υποστηρίξει ότι η πίεση που άσκησε απέδωσε, καθώς η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αγορές αντέδρασαν θετικά, με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί και τα χρηματιστήρια να καταγράφουν άνοδο.

Η ακραία ρητορική Τραμπ

Ωστόσο, η συμφωνία ήρθε μετά από ακραία ρητορική του προέδρου Τραμπ που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων με κάποιους να αναρωτιούνται αν ο πρόεδρος πάσχει από άνοια, ενώ άλλοι ζήτησαν ακόμα και την απομάκρυνσή του επικαλούμενοι την 25η Τροπολογία η οποία προβλέπει τη διαδικασία απομάκρυνσης ενός προέδρου όταν κρίνεται ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Για να εφαρμοστεί, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αντιπροέδρου και της πλειοψηφίας του υπουργικού συμβουλίου, οι οποίοι δηλώνουν ότι ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει, μεταφέροντας έτσι τις εξουσίες στον αντιπρόεδρο. Ωστόσο, στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν ενδείξεις για στήριξη της τροπολογίας από τον στενό κύκλο του ίδιου του προέδρου.

Η εικόνα του Τραμπ καθόλη τη διάρκεια του πολέμου προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην εικόνα των ΗΠΑ ως δύναμης σταθερότητας, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η Ουάσινγκτον λειτουργεί πλέον απρόβλεπτα στη διεθνή σκηνή.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Δημοκρατικοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν ευθέως την ικανότητα του προέδρου να ηγείται των ΗΠΑ, ενώ δεν έλειψαν και οι – περιορισμένες – αντίθετες απόψεις στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών.

Το ουράνιο

Παρά τα όσα επικαλείται ο Τραμπ, ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό: η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα του CNN, «η τύχη του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν – η βάση του πυρηνικού του προγράμματος – παραμένει άγνωστη», γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική και μόνιμη συμφωνία.

Για τον Τραμπ το ουράνιο και τα πυρηνικά του Ιράν ήταν η τέλεια δικαιολογία για να ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν. Πλέον δεν είναι σαφές αν θα καταφέρει να επιτύχει κάποια συμφωνία σε αυτό το επίπεδο.

Τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ διατηρώντας όμως «κυριαρχία» στον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο διάδρομο για την παγκόσμια οικονομία. Οι όροι αυτοί δύσκολα θα γίνουν αποδεκτοί από την Ουάσινγκτον, που θέλει να αποκομίσει τα βέλτιστα. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Τραμπ θέλει να απεμπλακεί πάση θυσία από τον πόλεμο στο Ιράν.