Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στην περιφορά των Επιταφίων

Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στην περιφορά των Επιταφίων

Τι αναφέρει ο Δήμος Πατρέων

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει την Μ. Παρασκευή στην Περιφορά των Επιταφίων σε διάφορα σημεία της πόλης, με την παρουσία των αντιδημάρχων σε εκκλησίες και κοιμητήρια.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει την Μ. Παρασκευή, στην Περιφορά Επιταφίων του Δήμου Πατρέων:

-Στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο στις 4.15 μ.μ., θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου.
-Στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο στις 6.30 μ.μ., θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη.
-Στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, στις 9 μ.μ., θα παραστούν οι Αντιδήμαρχοι Διονύσης Πλέσσας και Βίβιαν Σαμούρη.
-Στον Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας Ζαρουχλεΐκων, στις 9.30 μ.μ. θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων Επιτάφιος
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"," \u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ad\u03c9\u03bd","\u0395\u03c0\u03b9\u03c4\u03ac\u03c6\u03b9\u03bf\u03c2"]
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις