Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στην περιφορά των Επιταφίων

Τι αναφέρει ο Δήμος Πατρέων
Η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει την Μ. Παρασκευή στην Περιφορά των Επιταφίων σε διάφορα σημεία της πόλης, με την παρουσία των αντιδημάρχων σε εκκλησίες και κοιμητήρια.
Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:
Η Δημοτική Αρχή θα συμμετάσχει την Μ. Παρασκευή, στην Περιφορά Επιταφίων του Δήμου Πατρέων:
-Στο Β' Δημοτικό Κοιμητήριο στις 4.15 μ.μ., θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Αναστασία Τογιοπούλου.
-Στο Α' Δημοτικό Κοιμητήριο στις 6.30 μ.μ., θα παραστεί η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη.
-Στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας, στις 9 μ.μ., θα παραστούν οι Αντιδήμαρχοι Διονύσης Πλέσσας και Βίβιαν Σαμούρη.
-Στον Ι.Ν. της Αγίας Τριάδας Ζαρουχλεΐκων, στις 9.30 μ.μ. θα παραστεί ο Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Μελάς.
