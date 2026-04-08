Πάτρα: Σφύριξε το πλοίο για Κεφαλονιά και Ιθάκη στον Σταθμό Κανελλόπουλου

Μετακινήθηκε από το παλιό λιμάνι η ακτοπλοϊκή γραμμή Πάτρα – Κεφαλονιά – Ιθάκη και σήμερα παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου.

Όπως έγινε γνωστό, η ακτοπλοϊκή γραμμή Πάτρα – Κεφαλονιά – Ιθάκη εξυπηρετείται από το Σάββατο 4 Απριλίου 2026, από τον Προβλήτα 14 του Νέου Λιμένα Πατρών και η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού πραγματοποιείται από τον Επιβατικό Σταθμό Κανελλόπουλου.

Όπως έχει επισημάνει ο Οργανισμός, η μετάβαση της γραμμής στις σύγχρονες υποδομές του Σταθμού Κανελλόπουλου εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη βελτίωση της λειτουργίας του λιμένα Πατρών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, εξασφαλίζοντας καλύτερη οργάνωση της επιβατικής κίνησης, υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα.

Για την εξέλιξη μίλησαν στους δημοσιογράφος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠΑ Π. Αναστασόπουλος και ο εκπρόσωπος της Levante Ferries Γιώργος Τελώνης.