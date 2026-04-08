Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Ρίγανης- ΦΩΤΟ

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Ρίγανης Αγρινίου, τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.26). Οι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται κανονικά.