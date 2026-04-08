Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό στο ύψος της Ρίγανης- ΦΩΤΟ

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια
Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Ρίγανης Αγρινίου, τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.26). Οι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
Στο σημείο επιχείρησαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.
Οι αρχές διερευνούν τα αίτια, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται κανονικά.
Πάτρα: Τροχαίο στην Όθωνος Αμαλίας – Αυτοκίνητο κατέληξε σε πεζοδρόμιο
Κως: Σύλληψη 59χρονης που κατείχε 25.840 κροτίδες και πυροτεχνήματα
Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου από συνομήλικό του- Στο νοσοκομείο το θύμα
