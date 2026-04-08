Καλάβρυτα: Στο 75% η πληρότητα για το Πάσχα- «Ελπίζαμε ότι θα ήμασταν σε καλύτερα επίπεδα»- Πλήγμα λόγω... οδοντωτού

Συγκρατημένη εμφανίζεται φέτος η εικόνα της τουριστικής κίνησης στα Καλάβρυτα ενόψει του Πάσχα, με τους επαγγελματίες του κλάδου να εκφράζουν προβληματισμό, καθώς οι προσδοκίες για υψηλότερη ζήτηση δεν επιβεβαιώθηκαν.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, «δεν είναι τα πράγματα όπως τα θέλαμε, είχαμε την ελπίδα ότι θα ήμασταν σε καλύτερα επίπεδα», επισημαίνοντας ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται περίπου στο 75%. Όπως προσθέτει, «υπάρχει αισιοδοξία για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Υπήρχε η προσδοκία ότι το σχετικά πρώιμο Πάσχα θα ευνοούσε έναν ορεινό προορισμό όπως τα Καλάβρυτα, προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες».

Ο κ. Δαφαλιάς υπογραμμίζει ότι η μη λειτουργία του οδοντωτού σιδηροδρόμου έχει επηρεάσει σημαντικά την εικόνα της αγοράς. Όπως αναφέρει, «θα μπορούσαν να είναι καλύτερα τα πράγματα αν λειτουργούσε. Το πλήγμα είναι ακόμη μεγαλύτερο για τον εμπορικό κόσμο της περιοχής, ενώ οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές και στα ξενοδοχεία».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στους ξένους επισκέπτες, τονίζοντας ότι «ο κύριος λόγος επίσκεψής τους στα Καλάβρυτα είναι η εμπειρία του οδοντωτού», επισημαίνοντας πως «όσο δεν λειτουργεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν προβλήματα στο άμεσο μέλλον».

Τέλος, όπως σημειώνει, «αυτή την περίοδο η πλειονότητα των επισκεπτών είναι Έλληνες, ενώ η παρουσία ξένων τουριστών αναμένεται να ενισχυθεί τους μήνες Μάιο και Ιούνιο».