Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας από νταλίκα στο Μενίδι

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης στο Μενίδι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 7:30 το πρωί στην οδό Αγίας Τριάδας μια νταλίκα παρέσυρε, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τη γυναίκα.Η γυναίκα μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος.